Schneier: VS zaait angst om encryptie-backdoors door te drukken

De Amerikaanse autoriteiten zaaien opzettelijk angst om de bevolking zover te krijgen dat ze encryptie-backdoors gaan steunen, zo stelt beveiligingsexpert Bruce Schneier. Volgens Schneier gebruikt de Amerikaanse overheid vier onderwerpen om de bevolking zo bang te maken dat ze alles toestaan.

Het gaat om terrorisme, drugsdealers, kinderpornografie en kidnappers. Na de aanslagen van 11 september was het terrorisme, nu is men overgestapt op kinderpornografie en kindermisbruik, aldus de beveiligingsexpert. Ook in Nederland worden deze onderwerp geregeld genoemd. Zo stelde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat privacy nooit het schild mag worden van criminelen, zoals mensen die kinderporno verspreiden.

"Ik ben bezorgd over de toekomstige effectiviteit van opsporing naar bijvoorbeeld het vervaardigen, verspreiden of bezitten van kinderporno, zware criminaliteit en terrorisme, omdat encryptie het (tijdig) verkrijgen van inzicht in de communicatie ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid en de opsporing van strafbare feiten bemoeilijkt, vertraagt of zelfs onmogelijk maakt", zo stelde de minister eerder deze maand.

Ook de Amerikaanse minister van Justitie heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk gezegd dat het gebruik van end-to-endencryptie burgers en samenlevingen in gevaar brengt doordat bedrijven niet meer op zaken als kindermisbruik, terrorisme en buitenlandse dreigingen kunnen reageren. Deze week vond er een hoorzitting in een commissie van de Amerikaans Senaat plaats over encryptie en "rechtmatige toegang".

Eén senator stelde dat Apple en Facebook met het implementeren van een encryptie-backdoor moesten opschieten, omdat die anders zou worden afgedwongen. De hoorzitting was een herhaling van eerder gehoorde retoriek, merkt Schneier op. Hij benadrukt dat voorstanders van sterke encryptie het probleem van kindermisbruik, terrorisme, drugshandel en kidnapping niet bagatelliseren.

"We zeggen wel drie dingen: Eén, dat sterke encryptie noodzakelijk is voor persoonlijke en nationale veiligheid. Twee, dat het verzwakken van encryptie meer kwaad dan goed doet. En drie, dat politie andere middelen voor onderzoek heeft dan het afluisteren van communicatie. Dus laten we een gefundeerd debat over encryptie hebben en stoppen met de paniekverhalen", aldus Schneier. Hij krijgt bijval van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF, die stelt dat end-to-endencryptie niet zal verdwijnen.