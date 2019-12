Justitie vindt bijna 10 miljoen chatberichten in onderzoek naar motorclub

Tien miljoen is best een groot getal. Vergeleken naar het aantal emails (100k, dus eenhonderdste van het aantal chatberichten) lijkt het me dat je het hier dan hebt over "berichten" zoals dat tegenwoordig heen-en-weer vliegt, van maar een paar woorden het stuk en geeneens een hele zin per bericht.



Dan kun je bijna net zo goed het totaal aantal woorden in de chatberichten, emails, documenten, en zo verder, bijelkaar optellen. En dat dan als "interessant groot getal" naarbuiten communiceren.



We weten trouwens ook niet hoeveel inhoud het werkelijk is. Ze hebben het over "900 gegevensdragers" waaronder "computers, laptops, telefoons, en harde schijven". Stel dat iedereen een stuks computer of latop, een telefoon, en een externe harde schijf had. Dan heb je dus, grofweg schattend, 300 stuks van die setjes. En stel nu dat iedereen een volledige dataset daarop had[1]. Dan kun je dus grofweg schatten dat het over een paar honderd emails, documenten, filmpjes, en 34k "chatberichten" gaat, en de rest zijn doublures.



Dat zijn getallen die beter in de buurt komen van wat redelijk lijkt, want 100k unieke documenten knutselen ben je wel even mee bezig, ook al ben je met z'n 300en. Nouja, iedereen schrijft één pagina per dag en noemt dat een document en keer driehonderd komt in de buurt. Maar ben je toch bijna een jaar verder. Is meer dan een gemiddelde ambtenaar presteert in een jaar.



Apropos die "pgp-gesprekken", of wat het precies ook moge zijn (ik denk dat het gaat om "pgp-telefoons", waar het stukje "pgp" onderdeel is van het mechanisme en tegelijkertijd van de marketeering, maar dat het verder vrij weinig van doen heeft met het programma pgp installeren en het gebruiken[2]), interessant dat de grote baas onversleutelde logs bijhield van versleutelde gesprekken. Dat is natuurlijk een klein beetje dom. Full disk encryptie, iemand?



Waarmee maar weer eens duidelijk wordt dat operational security nog helemaal niet zo makkelijk is. En dat is ook een van de redenen dat encryptie van achterdeurtjes voorzien eigenlijk helemaal niet nodig is. En het gehuil over "going dark" precies dat is: Gehuil. Nou grabbelhausse, hou deen sop met huile en ga de plisies hellepe met plaatjes kijke. Mischien dat je amerekaanse vrindjes ook wel mee wille hellepe, doen die ook nog eens wat nuttegs.





[1] Dat zal niet zo zijn, maar het is aannemelijker dat het om subsets van een mythisch geheel gaat dan dat het driehonderd disparate datasets zijn.

[2] Ook al zou het OM je graag anders willen doen geloven want dan kunnen ze het aangrijpen om op te roepen tot verbieden of van achterdeurtjes voorzien.