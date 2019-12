Van Ark: fouten bij gebruik van SyRI in Capelle aan den IJssel

Bij het gebruik van het risicoprofileringssysteem SyRI (Systeem Risico Indicatie) in Capelle aan den IJssel zijn fouten gemaakt, waardoor de gegenereerde SyRI-meldingen geen rol in de verrichte onderzoeken hebben gespeeld. Dat heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken op Kamervragen van GroenLinks laten weten.

SyRI, dat onlangs de Big Brother Awards won, is een systeem van het ministerie van Sociale Zaken waarin persoonsgegevens van Nederlandse burgers uit allerlei overheidsdatabases worden samengevoegd en geanalyseerd met de bedoeling om sociale zekerheids-, arbeids- en belastingfraude tegen te gaan. SyRI genereert op basis van de geanalyseerde data risicomeldingen, die tot verder onderzoek kunnen leiden.

Bij een project in Capelle aan den IJssel werd er van SyRI gebruik gemaakt. Het systeem genereerde in totaal 137 risicomeldingen op natuurlijke personen, wat leidde tot 41 risicoadressen. Geen enkel van de 41 risicomeldingen heeft echter geleid tot nader onderzoek. "Als de 41 risicomeldingen slechts achterhaalde of bekende informatie bevatte die ook zonder de inzet van SyRI bekend was bij partijen, wat is dan volgens u de meerwaarde van SyRI geweest met betrekking tot die 41 meldingen?", vroeg GroenLinks-kamerlid Buitenweg aan Van Ark.

Volgens de staatssecretaris hebben de gegenereerde SyRI-meldingen in Capelle aan den IJssel geen rol in de verrichte fraudeonderzoeken gespeeld. "Omdat het instrument in dit project onvolledig is toegepast. Zo bleken bij de koppeling van gegevens velden onjuist te zijn ingevuld, als gevolg waarvan de koppelingen niet optimaal konden worden benut", antwoordt Van Ark.

De staatssecretaris vindt niet dat het ministerie tegenvallende resultaten van SyRI onder de pet heeft gehouden. Het evaluatierapport was al in maart 2018 afgerond, maar pas op 26 juni 2019 openbaar gemaakt. Wel stelt Van Ark dat het evaluatierapport eerder openbaar gemaakt had moeten worden. "Ik constateer dat het netter en beter was geweest om eerder te publiceren, zelfs als daar geen wettelijke termijn voor bestaat. Juist systemen voor handhaving zijn voor hun draagvlak gebaat bij heldere en tijdige communicatie."