Vijf jaar cel voor stelen van 120 miljoen dollar van Facebook en Google

Een Litouwse man die via een vorm van ceo-fraude 120 miljoen dollar van Facebook en Google wist te stelen is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Tevens moet de man afstand doen van zo'n 50 miljoen dollar en een schadevergoeding van 26,5 miljoen dollar betalen. De Litouwer had een bedrijf met dezelfde naam als een Aziatische computerleverancier geregistreerd.

Facebook en Google deden geregeld zaken met deze partij, waarbij ze voor miljoenen dollars aan hardware bestelden. De Litouwer stuurde e-mails naar werknemers van de techbedrijven die van de Aziatische leverancier afkomstig leken. In de berichten werd gesteld dat het geld dat de bedrijven de leverancier nog moesten betalen naar een andere rekening moest worden overgemaakt.

De werknemers van de techbedrijven trapten in de e-mails en maakten het geld naar de opgegeven rekeningen over. Het ging om bankrekeningen die door de man uit Litouwen waren geopend. Nadat de techbedrijven het geld hadden overgemaakt, maakte de Litouwer dit snel over naar andere rekeningen in onder andere Letland, Cyprus, Slowakije, Hongarije en Hong Kong.

De Litouwer maakte ook gebruik van vervalste facturen, contracten en brieven die door bestuurders van de techbedrijven getekend leken, om zo de banken waar het geld naar toe werd overgemaakt te misleiden. Op deze manier wist de man van 2013 tot en met 2015 meer dan 120 miljoen dollar te stelen. Zowel Facebook als Google zouden het grootste deel van het gestolen bedrag hebben weten terug te krijgen.