Gratis wifi-aanbieder lekt 160 miljoen records via open database

Een aanbieder van gratis wifi op Britse treinstations heeft via een onbeveiligde database 160 miljoen records gelekt. De database van wifi-provider C3UK werd gevonden door beveiligingsonderzoeker Jeremiah Fowler van securitybedrijf Security Discovery.

De database was voor iedereen op internet zonder wachtwoord toegankelijk en bevatte allerlei details van reizigers die van de gratis wifi-dienst gebruik hebben gemaakt. Het ging onder andere om e-mailadressen, leeftijdsgroep, apparaatgegevens, ip-adres en reden om te reizen. Deze informatie moest worden opgegeven om met het gratis wifi-netwerk verbinding te maken. Verder werden er ook interne logs, ip-adressen, poortnummers en andere interne data van de provider zelf aangetroffen.

C3UK laat in een reactie tegenover de BBC weten dat het om een back-up van een database ging. De database bevatte volgens de wifi-aanbieder zo'n tienduizend e-mailadressen en zou alleen door de onderzoeker zijn benaderd. "Aangezien de database geen wachtwoorden of andere belangrijke data bevatte, zoals financiële gegevens, is dit als een klein potentieel beveiligingslek geïdentificeerd", zo stelt het bedrijf. C3UK heeft geen datalek bij de Britse privacytoezichthouder gemeld, omdat de database alleen door de onderzoeker zou zijn benaderd.