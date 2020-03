EU-toezichthouder: AVG ook van kracht bij bestrijding corona

Hoewel om een buitengewone situatie gaat is ook bij de bestrijding van het coronavirus de AVG van kracht, zo heeft het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) bekendgemaakt. De EDPB is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op dit moment zijn zowel publieke als private organisaties bezig met de bestrijding van het coronavirus en kunnen daarbij persoonsgegevens verwerken. "Databeschermingsmaatregelen zoals de AVG zijn geen belemmering voor maatregelen die in de strijd tegen het coronavirus worden genomen. Ik wil echter onderstrepen dat zelfs in deze buitengewone tijden de dataverwerker de bescherming van persoonlijke data van de personen in kwestie moet beschermen. Er moet dan ook rekening worden gehouden met een aantal zaken om de rechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens te garanderen", zegt EDPB-voorzitter Andrea Jelinek.

In het geval van de huidige uitbraak biedt de AVG juridische grondslagen om persoonlijke data te verwerken, zonder de noodzaak om toestemming van de persoon in kwestie te krijgen. "Dit geldt bijvoorbeeld wanneer het verwerken van persoonlijke data noodzakelijk is in het openbaar belang wat betreft de volksgezondheid, om vitale belangen te beschermen of andere juridische verplichtingen", aldus Jelinek.

Wanneer er elektronische communicatiegegevens worden verwerkt, zoals mobiele locatiegegevens, gelden er extra regels. Zo kunnen locatiegegevens alleen worden gebruikt wanneer ze zijn geanonimiseerd, of met toestemming van de betrokkenen. "Autoriteiten zouden zich eerst moeten richten op het verwerken van locatiegegevens op anonieme wijze. Dit kan helpen bij het genereren van overzichten met het aantal mobiele apparaten op een bepaalde locatie", gaat de EDPB-voorzitter verder.

Wanneer het niet mogelijk is om geanonimiseerde data te verwerken kunnen lidstaten in het belang van nationale en openbare veiligheid noodwetgeving doorvoeren. "Deze noodwetgeving is mogelijk onder de voorwaarde dat het een noodzakelijke, gepaste en proportionele maatregel binnen een democratische samenleving is. Wanneer dergelijke maatregelen worden geïntroduceerd zijn lidstaten verplicht om voldoende beschermingsmaatregelen toe te voegen, zoals de mogelijkheid voor individuen om naar de rechter te stappen", besluit Jelinek.