Is er voor e-mailadressen een regeling die vergelijkbaar is met nummerportabiliteit?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik heb een e-mailadres bij mijn internetprovider. Kan ik bij een overstap naar een nieuwe internetprovider mijn vorige provider dwingen om mijn oude e-mailadres niet vrij te geven? Dit om te voorkomen dat iemand anders mijn oude e-mailadres registreert en bijvoorbeeld zich als mij voordoet of wachtwoordresets op mijn online accounts kan uitvoeren?

Antwoord: Helaas is er wettelijk geen recht op e-mailadresportabiliteit, zoals dat er wel is met nummerportabiliteit. Bij 06-nummers heb je immers het recht die mee te nemen als je van provider overstapt.

Met enige regelmaat zie ik deze discussie opspelen bij de politiek. Er zou een wetswijziging voor nodig zijn, en dan is standaard het argument dat dat te weinig op zou leveren tegenover het gedoe dat je nodig hebt. Immers wie dat wil kan een provideronafhankelijk mailadres nemen (al is het maar Hotmail of Gmail) en veel hoeft dat niet te kosten. Als ondernemer zou je dus wel gek zijn om dat niet te doen.

De AVG lijkt voor mensen een nieuwe grond hiervoor te bieden: als ik mijn mailadres dan niet mag meenemen, dan kan ik toch zeker wel voorkomen dat iemand anders met mijn naam gaat mailen? Dat is immers mijn persoonsgegeven.

En ja, dat is natuurlijk zo. Maar als jij Jan de Vries heet, en zes maanden na je opzegging wil een andere heer de Vries dat mailadres, kun je dan echt nog zeggen dat het nog jouw adres is? Ik zou daar toch wel de nodige moeite mee voelen.

Natuurlijk zit er een zeker securityrisico aan het 'achterlaten' van je mailadres. Wachtwoordresets zijn achteraf mogelijk als een aanvaller daar de moeite voor neemt. Ik kan daar alleen maar op zeggen dat je dus moet zorgen dat je mailadres afgekoppeld wordt van je accounts wanneer je overstapt van provider.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.