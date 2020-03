Duo krijgt negen maanden cel voor in bezit hebben van skimsets

De rechtbank Amsterdam heeft twee mannen voor het in bezit hebben van skimsets en sd-kaarten veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden. Het duo was vorig jaar september opgepakt bij een voor skimmers geliefde pinautomaat op de Prins Hendrikkade in Amsterdam.

Een agent passeerde de pinautomaat, waarvan hij wist dat er regelmatig skimapparatuur op wordt geplaatst. De agent ziet dat er ook nu skimapparatuur is geplaatst en blijft in de buurt de automaat observeren. Vervolgens ziet hij de twee verdachten de skimapparatuur meenemen, die hierop worden aangehouden door de politie. Eén van de verdachten geeft aan dat ze in een hotel in de buurt verblijven.

Het hotel wil de kamer van de verdachten ontruimen, wat onder toeziend oog van de politie gebeurt. Het gaat onder andere om een laptop, waarop een groot aantal videobeelden van pintransacties wordt aangetroffen. De verdachte geeft aan dat hij zich al vaker aan skimmen schuldig heeft gemaakt. Volgens de advocaat is er sprake van onrechtmatig binnentreden in de hotelkamer en moet al het daar gevonden bewijs worden uitgesloten omdat er sprake is van een onherstelbaar vormverzuim.

Iets waar de rechter het mee eens is. "De wettelijke voorschriften (zie hiervoor) voor een dergelijke doorzoeking van een (aan een woning gelijk te stellen) hotelkamer zonder toestemming van de bewoner zijn niet nageleefd, zodat sprake is van een vormverzuim, dat niet kan worden hersteld", aldus het vonnis. "De doorzoeking door de hotelmedewerker op instigatie van de politie heeft niet alleen plaatsgevonden zonder toestemming van verdachte en zonder voorafgaande toetsing door de rechter-commissaris, maar ook zonder toezicht op de uitvoering daarvan door de rechter-commissaris of door een (hulp)officier van justitie en zonder dat de gang van zaken tijdens de doorzoeking en inbeslagneming volledig is vastgelegd in een op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal."

Volgens de rechter is hierdoor niet alleen een vergaande inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachten, maar is eveneens het recht van de verdachten op een eerlijk proces geschonden. Het bewijsmateriaal afkomstig uit de hotelkamer dat het Openbaar Ministerie aandroeg werd dan ook door de rechter uitgesloten. Wel stelt de rechter dat het vaststaat dat de twee mannen de skimapparatuur en sd-kaarten bij zich hadden. Volgens de rechter tast skimming van bankpassen het vertrouwen in het elektronisch betalingsverkeer aan en kan het tot een ontwrichting van het maatschappelijk en economisch verkeer leiden.

Bij het opleggen van de straf baseerde de rechter zich op de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht, die voor het in bezit hebben van skimapparatuur een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden vermeldt. De rechter vond dit in deze zaak een passende straf, zo laat het vonnis weten. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 2 jaar geëist.