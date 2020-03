Stagebegeleider veroordeeld voor inbreken op systeem ROC

Een 20-jarige man uit Markelo die inbrak op het systeem van een ROC uit Apeldoorn is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf van 240 uur. Tevens moet de man een schadevergoeding van ruim negenduizend euro aan de school betalen.

De man kreeg in zijn rol als stagebegeleider de beschikking over de inloggegevens van het computersysteem van de school. In het systeem ontdekte de man een kwetsbaarheid en meldde dit aan de school. "Maar na deze melding ging de man gewoon door met inloggen in het systeem. Ook maakte hij meerdere accounts aan en veranderde wachtwoorden en andere gegevens", zo laat de rechtbank weten.

Het systeem in kwestie was Traject Planner, dat werd gebruikt door alle medewerkers en leerlingen van het ROC. In de applicatie werden alle gegevens bijgehouden en bewaard van de medewerkers van leerlingen. Het ging zowel om basisgegevens maar ook uiterst gevoelige gegevens. Volgens de rechter zorgde het handelen van de man voor veel schade.

Zo was het systeem voor veel studenten een tijd onbereikbaar. Daarnaast maakte de man de kwetsbaarheid wereldkundig waardoor ook anderen toegang tot het systeem hadden. "De man wist wat hij deed, want hij was in het verleden al een keer gewaarschuwd. Uit het dossier bleek zelfs dat hij trots was op wat hij deed", zo stelt de rechtbank verder.

De officier van justitie had een taakstraf van 200 uur geëist, waarvan 60 uur voorwaardelijk. De rechtbank stelt dat deze eis geen recht doet aan het handelen van de man. Die heeft door zijn acties doelbewust veel schade aangericht en veel studenten zijn met de gevolgen van inbraak op het systeem geconfronteerd. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is volgens de rechter dan ook op zijn plaats. De man heeft zijn leven echter "op de rit", waardoor de rechtbank naast de taakstraf een voorwaardelijke gevangenisstraf als stok achter de deur oplegde.