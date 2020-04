Belg die via url's met tickets fraudeerde moet 12.000 euro betalen

Een 25-jarige man uit het Belgische Mechelen die door het "manipuleren van url's" gratis vliegtickets van Brussels Airlines wist te verkrijgen moet de luchtvaartmaatschappij een schadevergoeding van 12.000 euro betalen. Dat laat Het Laatste Nieuws weten. De Belg kreeg daarnaast voor de derde keer een voorwaardelijke straf opgelegd.

De man wist in 2016 te frauderen met het betalingssysteem van Brussels Airlines. Zo wist hij verschillende vliegtickets te verkrijgen zonder hiervoor te betalen. Met die tickets vloog hij, samen met twee vrienden, vervolgens business class naar New York. "De man kocht via een speciale app die alleen voor medewerkers was bedoeld enkele tickets, annuleerde die waardoor hij zijn geld terugkreeg, maar manipuleerde dan de url van het ticket waardoor hij het toch kon gebruiken", liet procureur Karel Berteloot eerder weten.

De Belg was al eerder voor soortgelijke vergrijpen veroordeeld. Zo wist hij ook te frauderen met de ticketsystemen van American Airlines en Lufthansa en tickets te boeken zonder hiervoor te betalen. Ook bij bioscoopketen UGC, telecomprovider Proximus en hogesnelheidsdienst Thalys sloeg de man toe. Bij de Belgische provider Mobistar lukte het de man om voor ruim 17.000 euro aan telefoons te verkrijgen. "De man slaagde erin te achterhalen op welke url de betalingsbevestiging stond en omzeilde zo het systeem. De toestellen gaf hij weg of verkocht hij", aldus Het Laatste Nieuws over die zaak.

Brussels Airlines had een schadevergoeding van bijna 20.000 euro gevraagd, namelijk voor de drie vliegtickets naar New York, waarvan de kostprijs zo'n zesduizend euro per stuk was, alsmede luchthavenbelastingen van geannuleerde tickets. Tevens vroeg de luchtvaartmaatschappij om duizend euro aan extra kosten voor het beveiligen van de systemen.

De advocaat vroeg de rechter om deze laatste vordering af te wijzen. "Er was helemaal geen extra denkwerk nodig om de site te beveiligen, mijn cliënt heeft Brussels Airlines exact gezegd waar hun zwaktes zaten, dus ze zouden hem daar net dankbaar moeten voor zijn." Naast het betalen van de schadevergoeding werd de Belg opnieuw veroordeeld tot een "probatie-opschorting" gekoppeld aan verschillende voorwaarden.