Rotterdam zet camerawagens in om coronamaatregelen te handhaven

De gemeente Rotterdam zet de komende periode twee camerawagens in om de coronamaatregelen te handhaven, zo is vandaag bekendgemaakt. "De inzet van camera-auto’s is een nieuw middel met een heel duidelijk doel: iedereen die zich niet aan de maatregelen houdt, krijgt een boete van 390 euro", aldus de gemeente in de aankondiging op de eigen website.

De camerawagens gaan surveilleren bij Rotterdamse parken en pleinen en controleren op groepsvorming en het voldoende houden van afstand. Ze worden ook gebruikt bij een aantal afgesloten gebieden in Rotterdam, zoals voetbalkooien en skateparken, om samenklontering tegen te gaan. Er wordt één camerawagen ingezet in Rotterdam Noord en één in Rotterdam Zuid.

De auto’s zenden live beelden naar een centraal punt, waar deze worden bekeken door camera-operators en een centralist. Deze deskundigen kunnen wanneer dit nodig is direct schakelen met handhavers of politie. De stadsmedewerker in de auto mag die niet verlaten en heeft als enig doel waarnemen. De auto's waren oorspronkelijk bedoeld om tijdens het Eurovisiesongfestival rond te rijden. Vanwege het coronavirus worden ze nu al ingezet.

Volgens de gemeente is de privacy van Rottterdammers niet in het geding. "Op dit moment hangen er door heel Rotterdam al camera’s. De video-auto’s zijn een verlengde arm daarvan", zo laat de gemeente weten. Na de coronacrisis zal het gebruik van de camerawagens worden geëvalueerd. Er zal dan worden gekeken of ermee wordt doorgegaan. De wagens zouden dan bijvoorbeeld kunnen worden ingezet op plekken bij containers waar veel grofvuil naast wordt gezet of bij wegen waar mensen klagen over hardrijders, zo meldt De Telegraaf.