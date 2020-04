Privacyorganisaties: medisch beroepsgeheim wordt met 'corona opt-in' omzeild

De medische dossiers van ruim 8 miljoen Nederlanders zijn door het deze week van kracht geworden 'corona opt-in' zonder vooraf gegeven toestemming toegankelijk, waardoor het medisch beroepsgeheim wordt omzeild, zo waarschuwen het Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First, het Humanistisch Verbond en Stichting KDVP.

Ruim acht miljoen Nederlanders hebben nog geen keuze gemaakt of ze hun medisch dossier via het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor zorgverleners toegankelijk willen maken. Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid duurt de triage van deze groep langer dan noodzakelijk omdat niet alle informatie op tijd beschikbaar is om de juiste zorg te leveren. Om de dossiers van deze groep toch te kunnen raadplegen is het 'corona opt-in' bedacht.

De medische dossiers van de ruim 8 miljoen Nederlanders zijn nu wel via het LSP toegankelijk. De Autoriteit Persoonsgegevens ging hiermee akkoord. Patiënten worden bij het raadplegen van hun gegevens mondeling om toestemming gevraagd. Daarnaast zou de maatregel tijdelijk zijn en mogen gegevens alleen door huisartsenpost of de spoedeisende hulp worden ingezien.

Het Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First, het Humanistisch Verbond en Stichting KDVP maken zich echter grote zorgen. "Er wordt uitgegaan van een soort stilzwijgende toestemming dat je gegevens gedeeld mogen worden via het LSP. Tenzij je alsnog bezwaar maakt. De nieuwe praktijk wordt daarmee : wie zwijgt, stemt toe (opt-out). Wat wettelijk gezien gewoon niet mag." En er spelen nog verschillende andere problemen.

Als eerste is er een technisch probleem dat de huisarts het medisch dossier van zijn patiënt moet ontsluiten. "Deze noodmaatregel is nou juist bedoeld om het beroepsgeheim dat daarop rust te omzeilen. Hoe dit logistiek moet worden gerealiseerd, wordt niet helder uit de brief van de AP. Maar wie is ingewijd in de technische kant van het LSP, weet dat dit alleen maar kan door álle dossiers waarvoor nog geen toestemming voor uitwisseling is gegeven,alsnog te ontsluiten (via een update van huisarts-systemen). Een volkomen disproportionele maatregel", stellen de organisaties.

Tevens speelt het probleem dat er wordt gezegd dat de medische dossiers alleen worden geraadpleegd door zorgverleners die direct bij de behandeling van de patiënt zijn betrokken. "Maar dat is in het LSP technisch niet mogelijk. Dit informatiesysteem biedt geen mogelijkheid tot gericht opvragen, het is alles of niets. In dit geval dus alles, oftewel iedere zorgverlener aangesloten op het LSP", aldus de organisaties.

Een ander probleem is dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet laat weten op welke wettelijke basis de 'corona opt-in' is gebaseerd en waarom dit een noodzakelijke en proportionele maatregel is voor een probleem dat niet op een minder ingrijpende manier kan worden opgelost. De organisaties vinden dat in crisistijd er een transparant en grondiger onderbouwd oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens mag worden verwacht, waarbij de eerder genoemde gevolgen van de 'corona opt-in' expliciet worden meegewogen.

Het ministerie, maar met name de Autoriteit Persoonsgegevens verzaakt volgens de organisaties met de corona opt-in haar verantwoordelijkheid om inbreuken op de privacy grondig en weloverwogen te beoordelen. "Als iemand nu het hoofd koel moet houden en niet mee moet gaan in overhaaste crisismaatregelen met onoverzichtelijke gevolgen, is het de toezichthouder op de privacy", zo besluiten de organisaties.