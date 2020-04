Apple en Google voegen bluetooth contact-tracing toe aan iOS en Android

Apple en Google zullen bluetooth contact-tracing aan iOS en Android toevoegen zodat gebruikers dit zonder het gebruik van een app kunnen inschakelen. Er zal nog wel een aanvullende app zijn vereist waarmee gebruikers kunnen aangeven dat ze met corona zijn besmet of worden gewaarschuwd wanneer ze met een coronapatiënt in contact zijn gekomen. Dat hebben beide bedrijven aangekondigd.

Met de maatregel willen beide bedrijven naar eigen zeggen de verspreiding van het coronavirus tegengaan. In eerste instantie zullen Apple en Google in mei een programmeerinterface (API) uitbrengen die voor interoperabiliteit tussen Android- en iOS-toestellen zorgt die van bluetooth contact-tracing apps gebruikmaken. Via de API kunnen dergelijke apps de bluetooth-radio gebruiken en zo bijhouden met wie de gebruiker in contact is gekomen. Wanneer blijkt dat dit een coronapatiënt is krijgt de gebruiker een bericht met het verzoek om zich bijvoorbeeld te laten testen of in quarantaine te gaan.

In juni zullen Apple en Google bluetooth contact-tracing in iOS en Android inbouwen, zodat het zonder app is te gebruiken. Gebruikers moeten de functionaliteit wel zelf inschakelen. Wanneer ingeschakeld zal de telefoon continu zogeheten beacon-nummers via bluetooth met andere telefoons in de buurt uitwisselen. Gebruikers moeten nog wel een externe contact-tracing app installeren om zich als coronapatiënt aan te merken of te worden gewaarschuwd wanneer ze met een patiënt in contact zijn gekomen.

Beide bedrijven stellen dat de privacy van gebruikers is gewaarborgd. Zo moet de gebruiker nadrukkelijk zelf toestemming geven. Worden er geen persoonlijk identificeerbare informatie of locatiegegevens opgeslagen, verlaat de lijst van personen met wie de gebruiker in contact is gekomen niet het toestel, worden positief geteste gebruikers niet bekendgemaakt aan andere gebruikers, Apple of Google en zal het alleen voor contact-tracing door publieke gezondheidsautoriteiten worden gebruikt die zich met de bestrijding van corona bezighouden.

Google zal het onderliggende framework voor alle Androidtoestellen met Android 6.0 of hoger beschikbaar maken via Google Play Services. Het is zodoende niet afhankelijk van hardwarefabrikanten, zo meldt Wired.