Singapore verbiedt tijdelijk het gebruik van Zoom door scholen

Singapore heeft tijdelijk het gebruik van Zoom door scholen verboden. Aanleiding is een incident waarbij twee mannen toegang tot een via Zoom gegeven les wisten te krijgen en aan leerlingen afbeeldingen van geslachtsdelen lieten zien. Het Singaporese ministerie van Onderwijs is een onderzoek gestart.

"Als voorzorgsmaatregel zullen onze leraren stoppen met het gebruik van Zoom totdat deze beveiligingsproblemen zijn verholpen", aldus het ministerie. Volgens een woordvoerder van het ministerie wordt er met Zoom samengewerkt om de beveiligingsinstellingen te verbeteren en het gebruik van de beveiligingsmaatregelen duidelijk en eenvoudig te maken.

"We hebben aan onze leraren duidelijk gemaakt welke beveiligingsmaatregelen ze moeten volgen bij het gebruik van videoconferentieplatformen. Het gaat onder andere om het verplichten van wachtwoorden en dat de meetinglink alleen met leerlingen in de klas wordt gedeeld", aldus de woordvoerder van het ministerie tegenover Channel News Asia.

Een woordvoerder van Zoom laat aan de The Straits Times weten dat het bedrijf de standaardinstellingen voor onderwijsgebruikers heeft aangepast en een wachtwoordoptie aan de gratis basicversie zal toevoegen. De afgelopen weken besloten allerlei bedrijven, overheden en organisaties vanwege zorgen over veiligheid en privacy met het gebruik van Zoom te stoppen. Reuters meldt dat ook scholen in de VS vanwege incidenten tijdelijk met het gebruik van Zoom zijn gestopt.