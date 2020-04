PvdD wil opheldering over openstellen 8 miljoen medische dossiers via 'corona opt-in'

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil opheldering van minister Van Rijn voor Medische Zorg over het openstellen van de medische dossiers van ruim 8 miljoen Nederlanders via het zogeheten 'corona opt-in'. Deze groep Nederlanders had nog geen keuze gemaakt of ze hun medisch dossier via het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor zorgverleners toegankelijk willen maken.

Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid duurt de triage van deze groep langer dan noodzakelijk omdat niet alle informatie op tijd beschikbaar is om de juiste zorg te leveren. Om de dossiers van deze groep toch te kunnen raadplegen is het 'corona opt-in' bedacht. Daardoor zijn de medische dossiers van de ruim 8 miljoen Nederlanders nu wel via het LSP toegankelijk.

Aanleiding voor PvdD-Kamerlid Van Esch om vragen aan minister Van Rijn te stellen. "Klopt het dat met het in fysieke zin openstellen van deze medische dossiers in theorie elke zorgverlener in Nederland met een Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI)-pas, dus niet alleen zorgverleners met een behandelrelatie, nu in deze acht miljoen dossiers kan kijken? Acht u dat wenselijk?", zo vraagt het Kamerlid.

Van Rijn moet tevens laten weten hoe de corona opt-in te rijmen valt met de wet, waarin staat vermeld dat voor elektronische gegevensuitwisseling uitdrukkelijk toestemming moet zijn gegeven. Ook heeft Van Esch vragen over de naam van de maatregel. "Waarom noemt u deze ingreep een 'corona-opt-in' aangezien een opt-in systeem er vanuit gaat dat men een actie moet ondernemen om mee te doen en hier het tegenovergestelde (dus opt-out) het geval is? Acht u een opt-out systeem passend voor de omgang met medische gegevens?"

De minister moet verder duidelijk maken of er wordt gekeken naar het invoeren van end-to-end encryptie voor het uitwisselen van medische gegevens, waarom de huidige praktijk, waarbij men bij de huisarts aangeeft of er toestemming is voor het uitwisselen van gegevens, niet langer werkbaar was en hoeveel mensen hun huisarts nu zullen bellen om de veronderstelde goedkeuring in te trekken.

Van Esch wil ook duidelijkheid over het beheer van het Landelijk Schakelpunt, dat door een Amerikaans bedrijf zou worden uitgevoerd. "Klopt het dat het Landelijk Schakelpunt in beheer is bij een Amerikaans bedrijf dat onder de Amerikaanse wet verplicht kan worden medische gegevens in haar beheer (zoals de Nederlandse) over te dragen aan (of door te geleiden naar) de Amerikaanse autoriteiten en dat het bedrijf verplicht is daarover te zwijgen? Acht u dat wenselijk?"

Afsluitend vraagt het PvdD-Kamerlid of de veronderstelde toestemming via het corona opt-in na de coronacrisis blijft staan en wanneer dit niet het geval is, hoe de minister dit kan garanderen en of de minister de garantie kan geven dat alle crisismaatregelen die ingrijpen op het recht op privacy, na de crisis worden teruggedraaid. Van Rijn heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Gisteren waarschuwden het Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First, het Humanistisch Verbond en Stichting KDVP dat door het corona opt-in het medisch beroepsgeheim wordt omzeild.