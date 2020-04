D66 wil opheldering over aanbesteding en deadlines corona contact-tracing app

D66 heeft minister De Jonge van Volksgezondheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming om opheldering gevraagd over de aanbesteding en deadlines van de corona contact-tracing app die het kabinet tegen de verspreiding van het coronavirus wil gaan inzetten.

Vorige week dinsdag kondigde het kabinet de plannen voor de app aan en bedrijven konden tot vandaag 14:00 uur op de aanbesteding reageren. Daarnaast wil het kabinet op 18 april een publieke proef met de app en die aan het eind van de maand gereed hebben om uit te rollen. Aanleiding voor D66-Kamerlid Kees Verhoeven om Kamervragen aan beide ministers te stellen.

Zo wil Verhoeven weten waarom de tender afgelopen zaterdag online werd geplaatst en vanmiddag afliep, net na het paasweekend. "Vindt u dit een realistische deadline voor experts en bedrijven om een gedegen reactie op de tender voor te bereiden? Hoe zijn de deadlines met betrekking tot de ontwikkeling van de app (18 april een publieke proef en eind van de maand gereed voor verspreiding) tot stand gekomen?", vraagt het Kamerlid.

Ook moeten de ministers duidelijk maken of het binnen deze deadlines mogelijk is een veilige app te ontwikkelen. Verhoeven wil tevens dat De Jonge en Dekker uitsluiten dat er al een voorkeur voor een bepaalde leverancier van een "corona-app" is en of er contact met leveranciers van een dergelijke app heeft plaatsgevonden.

Een ander punt waar het D66-Kamerlid duidelijkheid over wil is dat de aanbesteding om reeds bestaande, uitontwikkelde en werkende oplossingen vraagt. "Worden hiermee innovatieve oplossingen die op dit moment nog niet volledig zijn uitontwikkeld niet ten onrechte uitgesloten?", aldus de vraag van Verhoeven, die tevens wil weten waarom open source niet als uitgangspunt in de tender staat vermeld, terwijl De Jonge had aangegeven dat hij voorstander van een opensource-app was.

De ministers zijn gevraagd om de vragen te beantwoorden voor het debat van aanstaande donderdag in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.