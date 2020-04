Apple en Google geven meer details over contact-tracing in iOS en Android

Apple en Google hebben meer details gegeven over het toevoegen van contact-tracing aan iOS en Android en het meest opvallende is wel dat de techbedrijven mensen zelf gaan waarschuwen als ze mogelijk in contact met een coronapatiënt zijn gekomen, zelfs als ze niet de app van hun gezondheidsautoriteit hebben geïnstalleerd. Dat laat The Verge weten.

Vorige week kondigden Apple en Google aan dat ze het gebruik van corona contact-tracing apps gaan faciliteren. In mei zullen ze een programmeerinterface (API) uitbrengen die voor interoperabiliteit tussen Android- en iOS-toestellen zorgt die van bluetooth contact-tracing apps gebruikmaken. Via de API kunnen dergelijke apps de bluetooth-radio gebruiken en zo bijhouden met wie de gebruiker in contact is gekomen.

In juni zullen Apple en Google bluetooth contact-tracing in iOS en Android inbouwen, zodat het zonder app is te gebruiken. Gebruikers moeten de functionaliteit wel zelf inschakelen. Wanneer ingeschakeld zal de telefoon continu zogeheten beacon-nummers via bluetooth met andere telefoons in de buurt uitwisselen. In eerste instantie werd gemeld dat er nog een aanvullende app nodig was om te worden gewaarschuwd.

The Verge had contact met Apple en Google en laat nu weten dat wanneer gebruikers contact-tracing inschakelen via het besturingssysteem, ze zullen worden gewaarschuwd wanneer ze in contact met een coronapatiënt zijn gekomen, zelfs wanneer ze niet de app van hun gezondheidsautoriteit hebben geïnstalleerd. Mogelijk dat de waarschuwing vervolgens naar de betreffende app zal linken, maar dat is nog niet bevestigd.

Om misbruik te voorkomen zullen mensen waarvan is vastgesteld dat ze corona hebben een eenmalig te gebruiken code van gezondheidsautoriteiten krijgen. Deze code moeten ze invoeren, waarna iedereen die met hen in contact is gekomen een waarschuwing ontvangt.

Verder zal het systeem alleen voor contact-tracing worden ingezet en zullen de techbedrijven het netwerk uitschakelen wanneer het niet meer nodig is. Het systeem zal daarnaast niet voor andere doeleinden zoals gerichte advertenties worden gebruikt. Ook krijgen non-gouvernementele organisaties er geen toegang toe, aldus beide bedrijven.

Privacygarantie

In de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse senator Richard Blumenthal gesteld dat beide techbedrijven een privacygarantie moeten geven om het publiek gerust te stellen. "Apple en Google hebben veel werk te doen om een terecht sceptisch publiek te overtuigen dat ze echt serieus zijn over de privacy en security van hun contact-tracing plannen."

"Ik wil dringend weten hoe Apple en Google verzekeren dat tijdens de coronapandemie de privacybelangen van consumenten in balans zijn met de legitieme behoeftes van gezondheidsfunctionarissen. Een gezondheidscrisis mag geen voorwendsel zijn om onze privacywetten opzij te schuiven of de vergaande manier waarop techbedrijven data over de privélevens van Amerikanen verzamelen te legitimeren."