Tor Project ontslaat een derde van het personeel wegens coronacrisis

Het Tor Project heeft wegens de coronacrisis ongeveer een derde van het personeel moeten ontslaan. Dagelijks maken zo'n 2,5 miljoen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en overheidscensuur te omzeilen. Het netwerk en de software worden door het Tor Project onderhouden, een non-profitorganisatie die volledig dankzij giften bestaat

"Net als de rest van de wereld heeft Tor met de coronacrisis te maken. Net als veel andere non-profits en kleine bedrijven heeft de crisis ons hard geraakt en hebben we een aantal lastige keuzes moeten maken", zegt Tor Project-directeur Isabela Bagueros in een blogposting. Van de 35 medewerkers die de organisatie telde zijn er 13 ontslagen, waardoor er een kernteam van 22 medewerkers overblijft.

"De wereld zal na deze crisis niet meer hetzelfde zijn, en de noodzaak voor privacy en veilige toegang tot informatie zal nog urgenter worden. In deze tijden is het belangrijk om online te kunnen zijn en veel mensen hebben met obstakels te maken om noodzakelijke informatie te verkrijgen en te delen. We nemen deze moeilijke maatregelen om ervoor te zorgen dat het Tor Project kan blijven bestaan en onze technologie beschikbaar blijft", aldus Bagueros.