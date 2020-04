Privacy-advocaat pleit voor wetgeving om corona-app echt vrijwillig te maken

Premier Rutte maakte vorige week bekend dat het gebruik van een eventuele corona-app vrijwillig zal zijn, maar onder sociale druk kunnen mensen zich toch gedwongen voelen om een dergelijke app te installeren en hiermee rond te lopen. Het is daarom belangrijk dat er wetgeving komt waarin het vrijwillig gebruik van een corona-app wordt vastgelegd. Daarvoor pleitte Hester de Vries, privacy-advocaat bij advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, tijdens de afsluiting van de afgelopen appathon. De Vries was als expert panellid op de appathon aanwezig.

"Ik denk dat het cruciaal is dat er omlijstende wetgeving komt, want ook als je zegt dat een app vrijwillig is, dan nog kan er zoveel sociale druk ontstaan om er gebruik van te maken dat het cruciaal is dat er een wettelijk kader komt", liet De Vries weten. In een dergelijke wetgeving zou moeten komen te staan dat het gebruik van een corona-app alleen tot deze crisis beperkt is en dat na afloop daarvan alle gegevens worden vernietigd. Een ander punt is het vastleggen van een strikte doelbinding voor het gebruik van gegevens binnen deze casus, merkte De Vries op.

"Dat zijn een aantal uitgangspunten die duidelijk in die wetgeving vastgelegd zouden moeten worden. Ook om te voorkomen dat mensen toch sociale druk gaan ervaren, al is het om toegelaten te worden tot voorzieningen, zoals openbaar vervoer of restaurants." Dergelijke voorzieningen zouden bijvoorbeeld aan klanten kunnen vragen of ze de app wel hebben geïnstalleerd. "Er moet een kader komen zodat ook afdwingbaar is dat het op de juiste manier gebruikt blijft worden", besloot De Vries.