Overheid laat experts nieuwe, open source corona-app ontwikkelen

De overheid gaat een team van allerlei experts samenstellen dat de komende weken een nieuwe open source corona-app moet gaan ontwikkelen. De zeven apps die tijdens de afgelopen appathon werden gepresenteerd zijn afgevallen. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

"Mede op basis van de conclusies van KPMG, de Landsadvocaat, het college van de Rechten van de Mens en de AP, heb ik besloten nu geen opdracht te geven voor de inzet van een of meer specifieke oplossingen zoals die tot nu toe zijn ingediend", aldus de minister. Uit onderzoek van deze partijen bleek dat er allerlei problemen met de veiligheid en privacy van de apps waren, of dat de aangeleverde informatie te summier was om dit te beoordelen.

Wel is er volgens De jonge een goede basis in kennis en vergevorderde oplossingen om verder op te bouwen. Daarom wil de minister een team samenstellen met experts op het gebied van onder andere informatieveiligheid, privacy, grondrechten en nationale veiligheid. "Ik wil komen tot het juiste team, met de juiste mensen. Ik onderzoek nog de passende wijze om te komen tot een dergelijk team. De opdracht die ik zal meegeven aan dat team is om een digitale toepassing te realiseren om bron- en contactopsporing te ondersteunen", schrijft de minister in zijn brief.

De afgelopen dagen was er ook veel kritiek op de snelheid waarmee de overheid tot een app voor contactonderzoeker wilde komen. De Jonge merkt op dat bij de nieuw te ontwikkelen app snelheid en zorgvuldigheid moeten blijven samengaan. Partijen zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, het College voor de Rechten van de Mens, het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijven bij het proces betrokken.

"Niet alleen nu bij het formuleren van de eisen en de beoordeling van de stappen die ik zet en de voorstellen die ik doe, maar ook bij de stappen daarna. Zo worden de apps voordat deze beschikbaar komen voor het publiek ook getoetst op de gevolgen voor de nationale veiligheid en de grondrechten van burgers", laat De Jonge weten. "Door aan de voorkant rekening te houden met dergelijke risico’s wordt bijgedragen aan het creëren van het noodzakelijke draagvlak en een solide implementatie op basis van geldende wet- en regelgeving."

De minister wil de Tweede Kamer volgende week informeren over het vervolg en verwacht over vier weken een goed vervolgbesluit te kunnen nemen over of en hoe apps kunnen worden ingezet om het bron- en contactonderzoek te ondersteunen en op welke wijze deze dan eventueel kan worden geïntroduceerd.