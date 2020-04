Minister aan verzekeraars: vergoed bij ransomware de schade en niet het losgeld

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft verzekeringsmaatschappijen opgeroepen om bij organisaties die door ransomware worden getroffen niet het losgeld te vergoeden dat naar de criminelen gaat, maar juist de geleden schade. Volgens de minister is het onwenselijk om bij ransomware het losgeld te betalen voor het ontsleutelen van bestanden, zo laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Er zijn inmiddels allerlei verzekeringsmaatschappen die "cyberverzekeringen" aanbieden en het losgeld vergoeden dat slachtoffers van ransomware betalen om hun bestanden terug te krijgen. Volgens sommige experts zijn aanvallers hierdoor veel hogere losgeldbedragen gaan vragen. "Door losgeld te betalen worden criminele activiteiten beloond en gestimuleerd. Daarnaast is de verwachting van de politie dat het betalen van losgeld leidt tot meer aanvallen van ransomware", stelt Grapperhaus.

De minister ziet liever dat verzekeringsmaatschappijen extra nadruk gaan leggen op het nemen van adequate beveiligingsmaatregelen door hun verzekeringsnemers. Zo zouden ze specifieke eisen kunnen stellen, zoals het regelmatig maken van een back-up. "Tot slot heeft het mijn voorkeur dat de verzekeraar niet het losgeld vergoedt dat in handen van criminelen terecht komt, maar juist de geleden schade door het niet betalen van dit losgeld", voegt Grapperhaus toe. De minister heeft zijn opvattingen aan het Verbond van Verzekeraars kenbaar gemaakt, die dit met de aangesloten leden zal bespreken.