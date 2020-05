De Jonge hoopt eind mei proof-of-concept corona-app te hebben

Minister De Jonge van Volksgezondheid hoopt eind mei een proof-of-concept van een corona-app voor bron- en contactonderzoek te hebben. Dat liet de minister vanavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen weten. Oorspronkelijk was het plan om 28 april met een dergelijke app te komen, maar na de appathon en kritiek van verschillende instanties bleek dat onhaalbaar.

Vervolgens maakte De Jonge bekend dat de overheid experts een nieuwe, open source corona-app laat ontwikkelen. Tijdens het eerste deel van de persconferentie vanavond werd er nauwelijks over de app gesproken en merkte De Jonge alleen op dat er nog altijd wordt ingezet op digitale ondersteuning van het bron- en contactonderzoek.

Na het eerste deel konden journalisten vragen stellen en maakte de minister duidelijk dat de app nog altijd gewenst is. "Wat ik hoop over een aantal weken, laten we zeggen eind mei, te hebben is een proof-of-concept. Namelijk dit is wat we willen. Dit is een daadwerkelijke aanvulling van het bron- en contactonderzoek zoals we dat kennen. Dat hoop ik eind mei te hebben."

De minister voegde toe dat de GGD op dit moment aan een programma van eisen werkt. "Er worden allerlei mensen betrokken om de ontwikkeling van de app ter hand te nemen. Dat is wat er allemaal op dit moment gebeurt. Ik hoop eind mei een proof-of-concept te hebben. Daarmee is het nog niet geïmplementeerd. Daarmee is het zeker nog niet te downloaden in de App Store."

Eerder in de persconferentie wees De Jonge op het belang van een app. "Want met een app kan het bron- en contactonderzoek beter en completer zijn. Beter in de zin van sneller. Je kunt via de app sneller een signalering doen dan je anders telefonisch voor elkaar krijgt met het reguliere bron- en contactonderzoek en daarnaast zou je completer kunnen zijn. Je kunt je niet altijd herinneren bij wie je gisterenavond in de buurt hebt gestaan. Zeker niet als het op een perron was bijvoorbeeld."