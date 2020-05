Frankrijk zet camera's in om dragen van mondmaskers te monitoren

De Franse overheid zet volgende week beveiligingscamera's in om te monitoren of mensen wel mondmaskers dragen en voldoende afstand van elkaar houden als de lockdownmaatregelen worden versoepeld. Dat meldt de BBC. Het systeem is afkomstig van de Franse start-up Dataklab, die een algoritme ontwikkelde dat kan detecteren of mensen een mondmasker dragen of niet (pdf).

Het systeem is al in de Franse badplaats Cannes getest bij markten en bushaltes en in bussen. De detectie vindt plaats op het systeem zelf en er wordt geen data verstuurd, zo laat Dataklab weten. Via het systeem kan in real-time het exacte aantal mensen en percentage worden bepaald dat een masker draagt of niet. Daarnaast is het systeem uitgerust met een waarschuwingsfunctie, waarbij de autoriteiten gedurende de dag via sms of e-mail over het percentage maskerdragers kunnen worden gewaarschuwd.

Volgens Dataklab voldoet de technologie aan de AVG. Er vindt geen individuele monitoring plaats en afbeeldingen worden niet opgeslagen. Het algoritme kijkt alleen of iemand een masker draagt of niet, niet wie die persoon is, aldus het bedrijf. Tijdens de test in Cannes werd duidelijk dat bijna driekwart van de bezoekers aan de lokale markten een masker droeg. Persbureau Bloomberg meldt dat ook de Parijse metro de camera's met mondmaskerdetectie gaat testen.