Mag je eigen tools gebruiken om gegevens te verkrijgen die normaliter door middel van een app worden aangeboden?

Juridische vraag: Ik wil gebruik maken van een online tool vanuit mijn eigen software. Helaas is een zakelijke licentie op die tool veel te duur. Nu zat ik in de bijbehorende app voor consumentengebruik te kijken, en die blijkt met een hardcoded key te authenticeren. Ik kan daarmee dus perfect een aanroep simuleren, want het http verkeer is ook nog eens onversleuteld. Is dit toegestaan?

Antwoord: Het is in principe de bedoeling dat je aangeboden tools gebruikt zoals ze je aangereikt worden. Dat staat niet letterlijk in de wet maar volgt volgens mij uit wat juristen de redelijkheid en billijkheid noemen. Maar daar staat tegenover dat het dus niet automatisch strafbaar of onrechtmatig is als je iets anders inzet dan de aangeboden tooling.

In het geval van de vraagsteller kun je die app zien als niet meer dan een schil waarmee een server wordt aangeroepen. Ik zie het onrechtmatige niet in het zelf doen van die aanroep. In dit geval wordt er geen account van een ander gebruikt of een achterdeurtje aangeroepen. Alle apps hebben dezelfde sleutel, dus waartegen die sleutel moet beveiligen is me een raadsel.

Ook vraag je op deze manier geen informatie op waar je geen recht op had. Je had exact deze gegevens gekregen als je via de app de informatie op had gevraagd. Van computervredebreuk - ergens binnengaan waar je weet dat je niet mag zijn - kan ik dus niet spreken hier. Wellicht als je de API gaat manipuleren door extra velden te proberen, of counters gaat veranderen buiten de range die de app zelf gebruikt. Dat zou ik dus afraden.

Een complicatie bij deze vraag is dat de aanbieder zakelijke licenties onderscheidt van consumentengebruik met de app. De werkwijze van deze vraagsteller leidt ertoe dat hij onder een consumentenmantel informatie krijgt die hij zakelijk gaat inzetten. Dat zou je kunnen zien als contractbreuk: er staat vast iets in de app-licentie dat de informatie uitsluitend huishoudelijk of privé gebruikt mag worden.

Daar staat voor mij tegenover dat de vraagsteller ook met de app in de hand de informatie had kunnen verkrijgen en dan zakelijk inzetten. Daar doet die app niets tegen. Ik zie de schade niet voor de aanbieder in dat geval, dus waarom zou het dan wél schadelijk zijn als hij dat met een eigen tool doet?

