Europese Commissie wil dat corona-apps binnen alle EU-landen werken

Corona-traceringsapps die Europese landen ontwikkelen moeten binnen alle EU-landen werken, zodat Nederlanders die bijvoorbeeld in Spanje op vakantie gaan gewaarschuwd kunnen worden als ze daar met een besmet persoon in contact zijn gekomen, zo heeft de Europese Commissie gesteld bij de aankondiging van richtsnoeren om de Europese toeristische sector opnieuw op gang te brengen en veilig reizen mogelijk te maken.

"De burgers van de EU moeten op een veilige en beschermde manier kunnen worden gewaarschuwd voor een mogelijke besmetting, ongeacht waar zij zich in de EU bevinden en welke app zij gebruiken", aldus de Europese Commissie. Die liet een maand geleden in april al weten dat het gebruik van traceringsapps vrijwillig moet zijn. Het weigeren van de app mag daarnaast geen negatieve gevolgen hebben.

Om ervoor te zorgen dat de verschillende corona-apps over de grenzen heen kunnen werken werkt de Commissie met de EU-lidstaten aan een "privacyvriendelijk interoperabiliteitsprotocol". Dit protocol moet ervoor zorgen dat landen straks versleutelde data die via de apps is verzameld onderling kunnen uitwisselen. Daarbij benadrukt de Commissie dat de apps aan de AVG moeten voldoen.

De Commissie herhaalde ook dat corona-apps transparant, tijdelijk en veilig moeten zijn en geanonimiseerde gegevens moeten gebruiken. Het gebruik van locatiegegevens is niet toegestaan. "Zij moeten gebruikmaken van bluetooth en moeten zowel over de grenzen heen als met verschillende besturingssystemen kunnen worden gebruikt. Interoperabiliteit is van cruciaal belang", werd er verder in de aankondiging gesteld. Als het aan de Europese Commissie ligt worden alle corona-apps na de pandemie ontmanteld.