VS beschuldigt China van spionage bij organisaties die corona onderzoeken

De Amerikaanse autoriteiten hebben China beschuldigd van digitale spionage bij organisaties die het coronavirus onderzoeken. Aanvallers zouden proberen om intellectueel eigendom en gezondheidsgegevens met betrekking tot vaccins, behandelingen en tests te stelen.

"De mogelijke diefstal van deze informatie brengt het aanbieden van veilige, effectieve en efficiënte behandelopties in gevaar", aldus de waarschuwing van de FBI en het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. In de waarschuwing stellen beide overheidsinstanties dat gezondheidszorg, farmaceutische bedrijven en onderzoeksinstellingen die aan coronabehandelingen werken maatregelen moeten nemen om hun systemen te beveiligen.

"China's pogingen om deze sectoren aan te vallen vormen een grote dreiging voor het antwoord van onze natie op het coronavirus. Deze aankondiging is bedoeld om bewustzijn bij onderzoeksinstituten en het Amerikaanse volk te vergroten en middelen en adviezen te bieden voor diegenen die mogelijk doelwit zijn", stellen de FBI en het CISA verder. De komende dagen zullen de overheidsinstanties meer technische details over de dreiging geven.

Begin deze maand kwamen het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) en het CISA al met een generieke waarschuwing dat statelijke actoren het hadden voorzien op farmaceutische bedrijven, zorgautoriteiten en onderzoeksinstellingen. China werd in deze waarschuwing niet genoemd. Wel stelden het NCSC en het CISA dat de aanvallers van password spraying en bekende kwetsbaarheden in producten van Citrix, Pulse Secure, Fortinet en Palo Alto gebruikmaakten.

Password spraying is een techniek waarbij een aanvaller veelgebruikte wachtwoorden probeert om op een account in te loggen. Om detectie te voorkomen probeert een aanvaller eerst één wachtwoord tegen een groot aantal accounts, voordat er een tweede wachtwoord wordt gebruikt. Door deze techniek voorkomt de aanvaller dat een account wordt geblokkeerd en de aanval wordt opgemerkt.