Kabinet verlengt subsidieregeling voor digitale data-uitwisseling in de zorg

Het kabinet heeft de subsidieregeling verlengd die elektronische gegevensuitwisseling in de zorg moet stimuleren. Vorig jaar maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend dat er 90 miljoen euro wordt uitgetrokken voor digitale data-uitwisseling in de zorg. Volgens het ministerie zorgt het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens voor een betere kwaliteit in de zorg. Zorgprofessionals zouden eerder alle informatie van een patiënt digitaal beschikbaar hebben en patiënten en mantelzorgers kunnen meer inzicht in hun zorg krijgen.

De subsidieregeling InZicht bestaat op het moment uit twee modules die betrekking hebben op de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt en het digitaal uitwisselen van gegevens. In de PGO-module slaan zorgaanbieders alle gegevens digitaal op en maken de gegevens beschikbaar voor de Persoonlijke Gezondheidsomgeving van de patiënt. Bij de eOverdracht-module gaat de zorgaanbieder bij de verpleegkundige overdracht digitaal gegevens uitwisselen met de zorgprofessionals.

Het ministerie laat weten dat de afgelopen anderhalve jaar zestien samenwerkingsverbanden in zogenoemde proeftuinen ervaring hebben opgedaan met het uitwisselen van gegevens. Daarnaast is ook kennis opgedaan met het aanvraagproces voor de InZicht-regeling. Daaruit kwam naar voren dat er doorgaans meer tijd nodig is voor een subsidieaanvraag en het behalen van resultaten. "Om die reden is de looptijd van de regeling met 1 jaar verlengd tot eind 2022", aldus het ministerie.