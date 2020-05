Overheid in contact met Apple en Google over nieuwe corona-app

De overheid heeft afgelopen week contact gehad met Apple en Google over de nieuw te ontwikkelen corona-app die mogelijk voor bron- en contactonderzoek zal worden ingezet. De broncode van de app zal via GitHub openbaar worden gemaakt. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Het verzoek voor een app is afkomstig van de GGD, dat een eisenprogramma aan de minister heeft aangeboden. "In het programma van eisen wordt geschetst dat er, in aanvulling op het bestaande bron- en contactonderzoek, behoefte is aan een app die nabijheid anoniem registreert zodat meer (want ook niet herinnerde) contacten van een besmet persoon sneller (want digitaal) worden opgespoord. Wie langere tijd nabij een besmet persoon is geweest krijgt een daarbij passend handelingsperspectief", aldus de minister.

In aanloop naar de ontwikkeling van de nieuwe corona-app is er een bouwteam samengesteld en is er afgelopen week gekeken naar het hergebruiken van de broncode van andere apps. Tevens heeft er afstemming met Apple en Google plaatsgevonden, alsmede verschillende Europese landen. Eerder had de minister al aangekondigd dat de nieuwe corona-app gebruik gaat maken van de programmeerinterface (API) van Apple en Google. Deze API zorgt voor interoperabiliteit tussen Android- en iOS-toestellen die van bluetooth contactonderzoekapps gebruikmaken.

Verder is er een eerste versie van de architectuur gemaakt en is bepaald dat wordt gewerkt met open source broncode op basis van de European Union Public Licence (EUPL)2. De broncode van de app zal op GitHub verschijnen.

Proof-of-concept

"De eerstvolgende stap is het realiseren van de "proof of concept". Alle tussenresultaten zullen daarbij openbaar zijn en iedereen die wil kan meekijken en voorstellen doen", stelt De Jonge, die verder opmerkt dat privacy, risico's voor de nationale veiligheid en informatieveiligheid vanaf het begin worden meegenomen. Zo wordt er een "data protection impact assessment” (DPIA) opgesteld die al in concept openbaar zal worden gemaakt. Ook zullen onder meer het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Autoriteit Persoonsgegevens bij de ontwikkeling van de app zijn betrokken.

De minister verwacht dat een eerst proof-of-concept van de app eind mei gereed is en dat in juni de eerste tests kunnen plaatsvinden. "Niet alleen wordt de mogelijke meerwaarde van een app in de bestrijding van het coronavirus hierbij onderzocht, maar ook worden zaken als adoptie, gedragseffecten, privacy, digitale inclusie, informatieveiligheid en nationale veiligheidsrisico’s meegenomen", zo laat De Jonge weten. De minister verwacht in juli de testresultaten te kunnen presenteren en bij een positief resultaat een voorstel voor het invoeren van de app te kunnen doen.