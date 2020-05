Kamervragen over impact privacywet op het melden van coronadoden

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan minister Dekker voor Rechtsbescherming over de impact van de privacywetgeving op het melden van coronadoden door de GGD. Aanleiding voor de vragen van 50Plus-Kamerlid Van Otterloo is een interview met burgemeester Van de Weerd van Nunspeet en burgemeester Bilder van Zwartewaterland in het Reformatorisch Dagblad.

In het interview stelt Van de Weerd dat "de doorgeslagen privacywet extra doden heeft gekost". Zo liet de GGD de burgemeester weten hem niet te zullen informeren als er mensen in Nunspeet waren besmet of overleden, omdat deze informatie naar personen te herleiden zou zijn. Tegenover Omroep Gelderland vertelde de burgemeester dat hij de AVG bewust had overtreden. "Er zijn echt momenten dat ik bewust verder ben gegaan dan de wet mij eigenlijk toestaat. Vanwege de crisissituatie en de de noodzaak om toch kennis te delen."

De Autoriteit Persoonsgegevens liet vervolgens weten dat de AVG geen belemmering voor de GGD vormt om coronadoden te melden. Gegevens van overleden personen gelden namelijk niet als persoonsgegevens. "Colleges van B&W kunnen en mogen beschikken over informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke verantwoordelijkheid om infectieziekten te bestrijden", aldus de privacytoezichthouder tegenover het Reformatorisch Dagblad.

Van Otterloo wil nu opheldering van Dekker. "Klopt het dat officiële instanties (waaronder burgemeesters) niet mochten melden dat mensen in de betreffende verpleeghuizen aan corona zijn overleden?", vraagt het Kamerlid. De minister moet ook duidelijk maken of in de wet is vastgelegd dat informatie als deze niet gedeeld mag worden.

Verder vraagt Van Otterloo of de privacywetgeving in de mogelijkheid voorziet om af te wijken van deze wetgeving, bijvoorbeeld in situaties van nationaal belang of risico’s voor de volksgezondheid. Wanneer dit niet zo is moet Dekker laten weten in welke situaties er wel kan worden afgeweken. Het 50Plus-Kamerlid vraagt ook of de minister actie gaat ondernemen, waarbij als voorbeeld een wetswijziging wordt genoemd. Dekker heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.