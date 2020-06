Gemeente Almere kreeg vorig jaar met 37 datalekken te maken

De gemeente Almere, met ruim 211.000 inwoners één van de grootste gemeentes in Nederland, kreeg vorig jaar met 37 datalekken te maken. In de meeste gevallen ging het mis bij het versturen van post, zo blijkt uit de Jaarrapportage Privacy 2019 (pdf). Van de 37 datalekken ging het in zeven gevallen om een datalek met een meldingsplicht aan de betrokken personen.

Zo lekte de gemeente afgelopen augustus de belastinggegevens van bijna 600 inwoners. Bij het versturen van een mailing werd een fout gemaakt, waardoor adresgegevens en informatie over achterstallige betalingen van 583 inwoners bij andere geadresseerden terechtkwamen. "Door een foutieve instelling van de apparatuur zijn deze dubbelzijdig afgedrukt waardoor NAWgegevens en gegevens over achterstallige belastingbetalingen en bijbehorende invorderingsrente van andere inwoners op de achterkant van de brief terecht zijn gekomen. Het BSN-nummer werd in de brief niet vermeld", aldus de uitleg van de gemeente (pdf).

Van de 37 datalekken ging het in 19 gevallen om een datalek waarbij gegevens naar de verkeerde ontvanger werden gestuurd. Bij zeven datalekken werden gegevens per ongeluk gepubliceerd en bij vier andere datalekken kregen klanten van de gemeenten gegevens van andere klanten te zien. Twee keer ontstond er een datalek door een gestolen of verloren datadrager. Eén keer was er sprake van een datalek door gegevens op een afgedankte datadrager.

"In een aantal gevallen is de betrokkene wel geïnformeerd waar dit wettelijk niet verplicht is. In die gevallen was er geen sprake van een hoog risico, echter de betrokkene zou mogelijk op andere wijze kunnen worden geïnformeerd/achterhalen dat zijn gegevens onderdeel waren van de inbreuk", zo laat de gemeente weten.