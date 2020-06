Politie waarschuwt voor malafide webshops die sportartikelen aanbieden

De politie waarschuwt internetgebruikers voor malafide webshops die sportartikelen en elektronica aanbieden. De afgelopen weken deden bijna achthonderd slachtoffers aangifte die via foute webwinkels waren opgelicht bij het online bestellen van fitnessartikelen of elektronica.

"Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het digitale verkeer enorm toegenomen. Cybercriminelen proberen hier voordeel uit te halen door mensen op allerlei frauduleuze manieren geld afhandig te maken", zo laat de politie weten. In het begin van het coronavirus verschenen er allerlei malafide webshops die mondkapjes en handgels aanboden, nu is er een verschuiving zichtbaar naar elektronica en sportartikelen.

"De consument heeft het de afgelopen tijd zonder sportschool moeten stellen. Dan zie je dat cybercriminelen allerlei producten aanbieden die te maken hebben met thuis sporten, zoals fitnessapparaten, trampolines, loopbanden en tafeltennistafels", zegt Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO). Oplichters maken onder andere gebruik van domeinen met namen als "fitbasic", "elektronicasale" en "elektronicavoordeel".

Online shoppers wordt aangeraden om een webwinkel eerst op verschillende punten te controleren. Zo is het mogelijk om de domeinnaam via de website van de politie op te zoeken en kunnen de verkopersgegevens worden gecontroleerd. Een ander kenmerk is het gebruik van een buitenlands bankrekeningnummer. Eén malafide webwinkel waar 172 slachtoffers aangifte van deden maakte gebruik van een Duits bankrekeningnummer.

Volgens Van der Linden is de politie erop gebrand om deze malafide webshops aan te pakken, maar hebben internetgebruikers ook een eigen verantwoordelijkheid. "Ben je ervan bewust dat wanneer je online shopt dat er altijd een risico bestaat om te worden opgelicht. Houdt dus goed in de gaten met welke partij je zaken wil doen. En bedenk: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo."