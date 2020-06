Slachtoffers WhatsAppfraude dit jaar al voor 1,2 miljoen euro opgelicht

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er meer mensen slachtoffer van WhatsAppfraude geworden dan in heel 2019 bij elkaar opgeteld, wat ook geldt voor de hoogte van het schadebedrag. Dat laat de Fraudehelpdesk aan Security.NL weten. Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich voor als een bekende van het slachtoffer en vragen vervolgens om geld. Zo wordt er een verhaal opgehouden dat men even geen geld heeft om een rekening te betalen.

Vorig jaar lieten ruim 2600 mensen aan de Fraudehelpdesk weten dat er was geprobeerd om ze via WhatsApp op te lichten. 353 mensen maakten ook daadwerkelijk geld over naar de oplichters. Het ging om een bedrag van meer dan 1 miljoen euro. In de eerste vier maanden van dit jaar ontving de Fraudehelpdesk meer dan 3500 meldingen van poging tot oplichting via WhatsApp en werden 422 mensen daadwerkelijk opgelicht voor een bedrag van 1,2 miljoen euro.

Het gaat hierbij alleen om mensen die bij de Fraudehelpdesk melding maakten. Cijfers van de politie zijn hierin niet meegenomen. Volgens de Fraudehelpdesk is de toename van WhatsAppfraude, dat ook hulpvraagoplichting wordt genoemd, te verklaren door de huidige situatie. "Vooral sinds we sociale media als gevolg van de corona-lockdown veel intensiever gebruiken om met vrienden en familie in contact te blijven, slaan oplichters grootschalig toe."

De meeste fraudeslachtoffers zijn ouder dan 50 jaar. Tevens blijkt dat acht van de tien slachtoffers vrouw zijn. Wie via WhatsApp door een bekende wordt gevraagd om iets te betalen of geld over te boeken wordt aangeraden om eerst met de persoon in kwestie te spreken en zich niet te laten afschepen wanneer de persoon dit niet wil.