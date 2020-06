Antivirus voor Android en Windows getest op detectie van stalkerware

Vorig jaar lanceerden de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF, antivirusbedrijven en verschillende non-profitorganisaties die zich tegen huiselijk geweld inzetten een coalitie tegen 'stalkerware'. Stalkerware is de benaming voor commercieel verkrijgbare software waarmee smartphone- en computergebruikers zijn te bespioneren.

De software wordt zonder medeweten van het slachtoffer op zijn of haar telefoon of computer geïnstalleerd en geeft de gebruiker onder andere toegang tot ontvangen en verstuurde berichten, locatie, foto's en andere data van het slachtoffer. Een kenmerk van stalkerware is dat het de nodige moeite doet om niet te worden opgemerkt. De software wordt onder andere gebruikt door stalkers, ex-partners en echtgenoten die zich aan huiselijk geweld schuldig maken, aldus de EFF. De Coalition Against Stalkerware wil slachtoffers helpen, bijvoorbeeld door uit te leggen hoe stalkerware precies werkt en te verwijderen is.

De coalitie werd afgelopen november aangekondigd. In dezelfde maand voerde het Oostenrijkse testlab AV-Comparatives een test uit hoe goed antivirussoftware voor Android en Windows stalkerware kan detecteren (pdf). De test werd vervolgens zes maanden later opnieuw uitgevoerd, om te kijken of de detectie in de tussentijd was veranderd. Het ging om zowel tien virusscanners voor Android als voor Windows.

De detectie door de Androidscanners is sinds november verbeterd. Er zijn echter grote verschillen. Zo detecteerde de virusscanner van Panda vorige maand 35 procent van de twintig stalkerware-apps waarmee de test werd uitgevoerd. Kaspersky en Trend Micro weten daarentegen 95 procent te detecteren.

Voor de test op Windows werd er met tien stalkerwareprogramma's getest. Ook op dit platform hebben de virusscanners de detectie sinds vorig jaar november weten te verbeteren. Avira en Microsoft detecteren zeven van de tien stalkerwareprogramma's. Bitdefender, ESET, Kaspersky en Norton weten alle tien de programma's te herkennen.

Volgens AV-Comparatives is stalkerware voor Windows in vergelijking met de Androidprogramma's veel geraffineerder als het gaat om zichtbaarheid, toegangsrechten en bestandsdistributie op de harde schijf. "Veel van de geteste Windows-stalkerwareprogramma's weten hun aanwezigheid zeer effectief te verbergen", aldus het testlab. Sommige stalkerware vraagt gebruikers ook om de virusscanner op het toestel van het slachtoffer voor de installatie uit te schakelen.

Voorkomen

AV-Comparatives geeft ook verschillende tips om stalkerware te voorkomen. Zo moeten gebruikers alert zijn op smartphones die als cadeau worden gegeven. Verder is het belangrijk om een telefoon niet even aan iemand uit te lenen en moet er worden gelet op de prestaties en bijvoorbeeld of de telefoon snel leeg loopt. In het geval er stalkerware wordt aangetroffen moet van alle accounts het wachtwoord worden gewijzigd.