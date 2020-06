Nederlanders logden vorig jaar 340 miljoen keer in via DigiD

Nederlanders hebben vorig jaar 340 miljoen keer via DigiD bij honderden publieke dienstverleners ingelogd. Een stijging van tien procent ten opzichte van 2018. Daarnaast steeg het aantal Nederlanders met een DigiD-account naar 15 miljoen. Een plus van 9,4 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat meldt Logius, de overheidsinstantie die voor DigiD verantwoordelijk is, in het vandaag verschenen jaarverslag.

Naast het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord, al dan niet in combinatie met een via sms of telefonisch verkregen code, is het ook mogelijk om via de DigiD-app in te loggen. Werd de DigiD-app in 2018 nog door 2,4 miljoen mensen gebruikt, vorig jaar waren dat er 6 miljoen. Ook het gebruik van de Berichtenbox-app, waarmee gebruikers digitale post van aangesloten overheidsorganisaties kunnen ontvangen, steeg. De app kent inmiddels meer dan 3 miljoen gebruikers.

Naast DigiD is Logius ook verantwoordelijk voor eHerkenning, het nieuwe authenticatiemiddel waarmee ondernemers bij aangesloten overheidsdiensten kunnen inloggen. Om van eHerkenning gebruik te kunnen maken moeten ondernemers een apart inlogmiddel aanvragen. Vorig jaar steeg het aantal uitgegeven inlogmiddelen voor eHerkenning met 34,3 procent naar 384.000. Inmiddels is het mogelijk om met eHerkenning bij 443 organisaties in te loggen. Een stijging van 9,9 procent ten opzichte van 2018.