Noorwegen stopt met corona-app na kritiek van privacytoezichthouder

Noorwegen stopt met het gebruik van een corona-app nadat de Noorse privacytoezichthouder Datatilsynet oordeelde dat de gegevensverwerking via de app op dit moment onrechtmatig is en dat het gebruik ervan tijdelijk moet worden gestopt.

Volgens Datatilsynet is gezien de huidige situatie, waarbij er weinig infectiegevallen worden gemeten en er weinig mensen van de "Smittestopp-app" gebruikmaken, het niet langer proportioneel om de app in te zetten. Daarnaast verzamelt de app meer gegevens dan noodzakelijk, zo stelt de privacytoezichthouder.

De app maakt gebruik van gps en bluetooth. Ook moeten gebruikers allerlei gegevens opgeven, waaronder hun telefoonnummer, en verzamelt de app informatie over de telefoon. Gebruikers worden via sms gewaarschuwd wanneer ze in de buurt van een coronapatiënt zijn gekomen. Hierbij wordt ook de datum van het contact doorgegeven. De Noorse autoriteiten laten zelf weten dat er dan ook gevallen zich kunnen voordoen waarbij gewaarschuwde personen kunnen achterhalen wie de betreffende coronapatiënt is. Via de app verzamelde gegevens worden dertig dagen lang opgeslagen.

Gezien al deze zaken stelt Datatilsynet in een brief aan het Noorse Instituut voor Volksgezondheid dat de app gezien de huidige situatie en gekozen oplossing geen gerechtvaardigde inbreuk op de privacy is. De toezichthouder stelt geen tegenstander te zijn van een digitale oplossing voor contactonderzoek, maar niet in de huidige vorm. Het Instituut moet dan ook tijdelijk stoppen met de verwerking van persoonlijke gegevens zoals nu via de app gebeurt.

Het instituut is het niet eens met de beslissing van de toezichthouder, zo laat het in een reactie weten. Toch is besloten om met het gebruik van de huidige corona-app te stoppen en alle verzamelde data te vernietigen. Verder stelt het instituut dat burgers de app gewoon op hun telefoon kunnen houden, zodat die snel weer kan worden gebruikt wanneer er een oplossing wordt gevonden. Smittestopp is volgens het instituut meer dan 1,6 miljoen keer gedownload en heeft bijna 600.000 actieve gebruikers. De Androidversie is volgens Google meer dan 100.000 keer geïnstalleerd.