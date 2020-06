Bijna 400 verdachten van cybercrime vorig jaar voor rechter en OM

Vorig jaar zijn bijna 400 verdachten van cybercrime, zoals phishing, het inbreken op systemen en verspreiden van ransomware, voor de rechter verschenen of kregen een straf opgelegd door het Openbaar Ministerie. Dat laat het OM in het vandaag verschenen jaarbericht 2019 weten (pdf).

In vijftig gevallen kregen de verdachten een gevangenisstraf, waarvan het grootste deel een jaar of minder (29). Bij negen verdachten ging het om een celstraf van tussen de één en twee jaar. Elf personen kregen een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar opgelegd. Voor één persoon ging het om een veroordeling van meer dan vijf jaar.

Het OM merkt op dat de aandacht voor het aanpakken van cybercrime vorig jaar is gegroeid. In 2019 werden er door politie en arrondissementsparketten meer dan drie keer zoveel onderzoeken naar cybercrime gestart dan in de jaren daarvoor.

Papierloos werken

In het jaarbericht valt verder te lezen dat het OM en de Rechtspraak vorig jaar in 96 procent van de strafzaken papierloos hebben gewerkt. Deze digitale dossiers hebben volgens het OM verschillende voordelen, zoals plaats- en tijdonafhankelijk werken en het verkleinen van het risico op fouten.

De digitalisering brengt ook risico's met zich mee. "Niet alleen burgers, ook organisaties hebben in toenemende mate te maken met de dreiging van cybercriminelen", aldus het OM. De organisatie heeft naar eigen zeggen de nodige maatregelen genomen om de weerbaarheid tegen kwetsbaarheden te vergroten. Daarnaast is het bewustzijn onder medewerkers over het belang van een grotere digitale weerbaarheid vergroot.