EU akkoord met specificatie om nationale corona-apps binnen EU te laten werken

De EU-lidstaten hebben samen met de Europa Commissie overeenstemming bereikt over een reeks technische specificaties om nationale corona-apps ook in andere EU-landen te laten werken. Het gaat hierbij alleen om corona-apps die gegevens decentraal opslaan. Zodra de technische oplossing is uitgerold zullen deze nationale apps ook werken wanneer gebruikers naar een ander EU-land reizen dat ook een gedecentraliseerde aanpak hanteert.

Volgens de Europese Commissie is dit een belangrijke stap die voor interoperabiliteit tussen nationale corona-apps moet zorgen, nu de lidstaten aan de vooravond van de zomervakantie de reisbeperkingen geleidelijk opheffen. De meeste corona-apps die in de EU zijn ontwikkeld of nog moeten uitkomen maken gebruik van een gedecentraliseerde architectuur.

Deze apps genereren willekeurige identificatiecodes die de telefoon uitzendt en door andere app-gebruikers worden opgevangen en opgeslagen. Dagelijks downloadt de app een lijst met identificatiecodes van personen bij wie een besmetting is vastgesteld. Zodra een code op de lijst overeenkomt met een code die al op het toestel stond krijgt de gebruiker een waarschuwing te zien dat hij in contact is geweest met een coronapatiënt.

"Daardoor werkt dit ook wanneer gebruikers uit een andere lidstaat komen. Het is dus niet nodig verschillende nationale apps te downloaden", zo laat de Europese Commissie vandaag weten. De Commissie zal een gatewaydienst opzetten om informatie van nationale corona-apps en servers te ontvangen en naar het juiste land door te sturen. Dit moet er volgens de Commissie voor zorgen dat er zo min mogelijk gegevens worden uitgewisseld en het dataverbruik van gebruikers wordt beperkt.

De technische specificaties waar vandaag een akkoord over is bereikt bouwen voort op richtsnoeren die vorige maand zijn overeengekomen (pdf). Lidstaten kunnen hun nationale apps bijwerken om de uitwisseling van informatie tussen nationale, gedecentraliseerde apps mogelijk te maken, zodra deze daar in technisch opzicht klaar voor zijn.