Adobe roept gebruikers op om Flash Player voor 2021 te verwijderen

Adobe roept gebruikers van Flash Player op om de software voor 2021 te verwijderen, aangezien de browserplug-in dan niet meer met beveiligingsupdates wordt ondersteund. Om gebruikers hierop te wijzen zal Flash Player later dit jaar ook een melding laten zien.

Vanwege een lange geschiedenis van beveiligingsproblemen en het feit dat Flash inmiddels een verouderde technologie is, kondigde Adobe drie jaar geleden al aan om de ondersteuning van de browserplug-in eind 2020 te beëindigen. Browserontwikkelaars lieten daarop weten de support gefaseerd uit te zullen schakelen.

Nu het einde van de ondersteuningsperiode nadert heeft Adobe meer details gegeven. Zo blijven beveiligingsupdates gewoon tot en met 31 december 2020 uitkomen. Vanaf 1 januari 2021 zal Flash Player niet meer via de website van Adobe zijn te downloaden. Het gebruik van Flash Player na de end-of-life datum wordt dan ook afgeraden. Tevens zal het afspelen van Flash-gebaseerde content in Flash Player volgend jaar worden geblokkeerd.

Gebruikers worden nu opgeroepen om Flash Player voor 1 januari 2021 van hun systeem te verwijderen. Het softwarebedrijf wijst daarbij naar de verwijderinstructies voor macOS en Windows. Verder zullen gebruikers later dit jaar een melding te zien krijgen waarin wordt aangeraden om Flash Player van het systeem te verwijderen en dat Flash-content vanaf 2021 niet meer door Flash Player wordt uitgevoerd.

Hoewel Flash standaard staat uitgeschakeld en voor de meeste websites niet meer is vereist heeft bijvoorbeeld 40 procent van de Firefox-gebruikers de plug-in nog geïnstalleerd. Mozilla zal in december de ondersteuning van Flash volledig uit de browser verwijderen. Microsoft heeft december ook als einddatum genoemd, terwijl Google van plan is om met de lancering van Chrome 88 in januari 2021 de support voor Flash volledig uit de browser te halen.