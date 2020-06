Duo krijgt taakstraf voor fraude met OV-chipkaarten en moet 15.000 euro terugbetalen

Twee 33-jarige mannen uit Utrecht zijn wegens fraude met OV-chipkaarten veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Daarnaast moeten de mannen samen bijna 15.000 euro terugbetalen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag geoordeeld.

In 2015 werd er een beveiligingslek in de chip van de OV-chipkaart onthuld. Via deze kwetsbaarheid was het mogelijk om de encryptie van de chip in enkele minuten te kraken. Vervolgens was het mogelijk om de informatie op de chip aan te passen, zoals het saldo van de OV-chipkaart of de locatie waar is ingecheckt.

De verdachten lieten weten dat ze geïnteresseerd waren in de techniek achter de OV-chipkaarten en de achterliggende systemen. Nadat het hen eind 2015 voor het eerst lukte om de OV-chipkaart te kraken bleven ze hier echter twee jaar mee doorgaan. Eén van de verdachten besloot de bestaande software die hiervoor werd gebruikt verder door te ontwikkelen. Zowel de software als de kaartlezer waarmee de OV-chipkaarten werden beschreven zijn door de politie aangetroffen.

Uit het onderzoek dat naar de fraude werd ingesteld blijkt dat de mannen de illegaal opgewaardeerde kaarten voor het eerst in mei 2016 gebruikten en hiermee stopten toen zij in november 2017 werden aangehouden. Het reizen gebeurde voornamelijk tussen Utrecht en Alkmaar waar de twee werken. Met de fraude bespaarden de mannen bijna 15.000 euro, dat ze nu moeten terugbetalen. Het Openbaar Ministerie had de rechter gevraagd om de verdachten 33.000 euro terug te laten betalen.

De advocaat van de verdachten pleitte voor een geheel voorwaardelijke straf, omdat het de mannen ging om de uitdaging van het kraken van de OV-chipkaart en niet om financieel gewin. Volgens de rechtbank hebben de mannen bekend dat zij de gekraakte kaarten zeer regelmatig illegaal opwaardeerden. Een voorwaardelijke straf zou in geen verhouding staan tot de ernst van de feiten en een verkeerd signaal aan de samenleving geven, aldus de rechter.