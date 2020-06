Franse privacytoezichthouder waarschuwt voor inzet van slimme camera's bij coronabestrijding

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft een waarschuwing gegeven voor de inzet van slimme camera's bij de bestrijding van corona, aangezien een aantal van dergelijke systemen niet aan de AVG voldoen. Ook is de toezichthouder kritisch over het gebruik van thermische camera's om de temperatuur van personen te meten.

De openbare ruimte is een plek waar veel individuele vrijheden worden uitgeoefend. "Het beschermen van anonimiteit in openbare ruimtes is een essentieel onderdeel voor het uitoefenen van deze vrijheden. Het filmen van personen in deze ruimtes introduceert risico's voor hun fundamentele rechten en vrijheden", aldus CNIL.

Wanneer camera's ongecontroleerd worden uitgerold kan er bij burgers een gevoel van surveillance ontstaan. Daarnaast kan het burgers gewend doen raken aan de aanwezigheid van inbreukmakende technologie├źn en zorgt het voor meer surveillance, wat het functioneren van de democratische samenleving kan ondermijnen. Burgers die weten dat ze worden gefilmd kunnen ook hun gedrag aanpassen.

Wanneer bedrijven of overheden camera's uitrollen is het daarom belangrijk dat er aan de AVG wordt voldaan en rekening wordt gehouden met zaken als noodzakelijkheid en proportionaliteit, een beperkte opslagperiode en pseudonimiserings- of anonimiseringsmaatregelen.

Als onderdeel van de bestrijding van corona overwegen sommige partijen en gemeenten om camera's in te zetten die de temperatuur van personen kunnen meten of kunnen zien of personen wel voldoende afstand houden en een mondkapje dragen. Dergelijke systemen lijken in de meeste gevallen niet aan de juridische vereisten te voldoen, zo waarschuwt de privacytoezichthouder.

Wanneer deze apparaten geautomatiseerd persoonlijke data verwerken gebeurt dit meestal zonder toestemming van de betrokken personen. Om toch te kunnen worden gebruikt moet in dit geval de proportionaliteit van de maatregel worden aangetoond, alsmede aanvullende waarborgen genomen. CNIL doet dan ook een oproep om dergelijke camera's niet zomaar in openbare ruimtes te plaatsen. Onlangs bleek dat in de Franse badplaats Cannes camera's waren getest bij markten, bushaltes en in bussen die monitorden of mensen wel mondmaskers droegen en voldoende afstand van elkaar hielden.