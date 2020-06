Bedrijven beschuldigd van het illegaal uploaden van privédata naar Facebook voor advertenties

Laatst ook weer de landal privacy voorwaarde gelezen.



En dan kom je dit tegen: https://www.landal.nl/algemeen/privacy





Gepersonaliseerd aanbod:



Als u onze website bezoekt, ons liket op Facebook, een boeking maakt bij ons of op een van onze parken verblijft, onthouden wij wat u leuk vindt. Wij doen het zoekwerk en helpen u met mooie aanbiedingen, bijvoorbeeld per mail.



Daarbij kunnen we uw e-mailadres koppelen aan uw online gedrag. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld een herinnering sturen als u uw boeking niet volledig voltooid hebt. Wij gebruiken uw gegevens ook om onze dienstverlening en websites te verbeteren. Uw gegevens worden verder gebruikt om nuttige advertenties te laten zien op bijvoorbeeld Facebook en Twitter en andere onlinemedia-platforms. Om informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten vergelijken of combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens, waaronder met onze partners zoals Air Miles en Natuurmonumenten. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van zogenoemde customermatch-programma’s. Onder meer wanneer u social media gebruikt op verschillende apparaten is het mogelijk dat u deze advertenties ook op deze andere apparaten te zien krijgt. Cookies spelen daarbij een rol. Voor zover wettelijk vereist vraagt Landal GreenParks uw toestemming, voordat zij uw gegevens aan derden verstrekt





Ik vraag me altijd af wanneer krijgen ze de toestemming?

Dit was voor mij een recent voorbeeld.

Maar ik zit vaker in de privacy voorwaarde dit soort teksten als dit ... doen wij alleen met Uw toestemming.

Alleen die explicite toestemming vragen ze dan nooit.