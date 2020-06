Franse corona-app loopt met 1,9 miljoen downloads ver achter op Duitse app

De Franse corona-app StopCovid is sinds de lancering op 2 juni 1,9 miljoen keer gedownload, waarmee het aantal downloads ver achter ligt in vergelijking met de Duitse corona-app, die inmiddels 12,2 miljoen downloads telt. De Franse minister voor digitale zaken maakte de cijfers vandaag tijdens een persconferentie bekend.

De StopCovid-app is in drie weken tijd 1,9 miljoen keer gedownload en 460.000 keer weer verwijderd. Verder hebben 1,8 miljoen mensen de app geactiveerd en besloten 24.000 mensen die weer te deactiveren. 68 mensen hebben via de app aangegeven dat ze met corona zijn besmet, wat leidde tot 14 waarschuwingen aan andere app-gebruikers.

StopCovid maakt gebruik van een gecentraliseerd contactonderzoekprotocol. Een centrale server kent gebruikers een vast id toe en genereert tijdelijke id's die aan het vaste id zijn gekoppeld. De app verzamelt de tijdelijke id's van andere app-gebruikers die de gebruiker tegenkomt. Wanneer iemand met corona besmet blijkt te zijn ontvangt de server alle tijdelijke id's met wie deze gebruiker in contact is gekomen. Vervolgens ontvangen deze gebruikers aan de hand van een risicoscore een melding. StopCovid maakt geen gebruik van de contactonderzoek-api van Apple en Google.

De Duitse "Corona-Warn-App" werd twee weken na de Franse corona-app op 16 juni gelanceerd, maar telt inmiddels 12,2 miljoen downloads, zo blijkt uit de cijfers van vandaag. De sterke groei van de eerste dagen lijkt echter af te vlakken. Ten opzichte van 22 juni zijn er 400.000 gebruikers bijgekomen. De app was na de eerste dag al 6,5 miljoen keer gedownload en ging vervolgens van 7,9 miljoen naar 9,6 miljoen. Daarna werd de 10,6 miljoen downloads aangetikt, waarna gisteren de 11,8 miljoen werd bereikt.