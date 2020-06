Britten sturen in twee maanden tijd 1 miljoen verdachte e-mails door naar overheid

Britse internetgebruikers hebben in twee maanden tijd 1 miljoen verdachte e-mails doorgestuurd naar de overheid. Eind april lanceerde het National Cyber Security Centre (NCSC) van de Britse overheid de Suspicious Email Reporting Service (SERS). Wie een verdachte e-mail ontvangt kan het bericht naar deze dienst doorsturen. Iets wat Britten massaal deden.

Sinds 21 april ontving de dienst 1 miljoen verdachte e-mails, wat neerkomt op ruim 16.000 berichten per dag. Dankzij de doorgestuurde e-mails kon het NCSC meer dan tienduizend malafide links laten blokkeren. Die linkten naar zo'n 3500 websites. Het grootste deel van de doorgestuurde scams gaat over zogenaamde crypto-investeringen. Volgens de autoriteiten zijn via de dienst veel gevallen van fraude voorkomen.