LinkedIn brengt nieuwe iOS-app uit die inhoud clipboard niet meer kopieert

LinkedIn heeft een nieuwe versie van de eigen iOS-app uitgebracht die de inhoud van het iOS-clipboard niet meer kopieert. Vorige week kwam LinkedIn onder vuur te liggen nadat een gebruiker ontdekte dat de LinkedIn-app de inhoud van zijn clipboard kopieerde. Eerder bleek ook de populaire app TikTok hetzelfde te doen. Volgens TikTok ging het om een anti-spammaatregel, maar na felle kritiek besloot het hiermee te stoppen.

Erran Berger, vice-president engineering bij LinkedIn, stelde in een reactie dat het bij de LinkedIn-app om een "equality check" ging waarbij er werd gekeken wat een gebruiker typte en wat er in zijn clipboard stond. De inhoud van het clipboard werd niet opgeslagen of verstuurd, aldus Berger. Waarom de LinkedIn-app dit gedrag vertoonde liet de vice-president engineering niet weten. Inmiddels is er een nieuwe versie van de LinkedIn-app voor iOS verschenen waarin de betreffende code is verwijderd.

Een nieuwe feature van iOS 14, waarvan een bètaversie voor ontwikkelaars beschikbaar is, zorgt ervoor dat gebruikers worden gewaarschuwd wanneer een app iets kopieert van een andere app of apparaat. Op deze manier werden tientallen apps gevonden die de inhoud van het clipboard bleken te kopiëren.

Naast het lokale clipboard is er ook een universeel clipboard dat Apple-apparaten onderling delen. Wanneer een iPhone of iPad en een ander Apple-apparaat in elkaars buurt zijn, wifi, bluetooth en handoff zijn ingeschakeld en er met hetzelfde Apple ID op de verschillende apparaten is ingelogd, delen ze een universeel clipboard. Zo kan de inhoud van het clipboard op bijvoorbeeld een Macbook door een app op de iPhone van de gebruiker worden uitgelezen.