EFF wil dat Apple en Google optie bieden om 2G op telefoons uit te schakelen

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF wil dat Apple en Google gebruikers de optie geven om het gebruik van 2G-netwerken uit te schakelen. Idealiter zou 2G standaard moeten worden geblokkeerd, waarbij gebruikers het indien nodig zelf kunnen inschakelen, zo stelt de EFF.

De uit 1991 stammende 2G-technologie bevat volgens de burgerrechtenbeweging twee problemen wat het eenvoudig voor opsporingsdiensten maakt om gebruikers af te luisteren. Het eerste probleem is dat 2G het zwakke A5/1 encryptiealgoritme gebruikt om de communicatie tussen het toestel en de zendmast te beschermen. Een aanvaller kan op passieve wijze het verkeer van de gebruiker onderscheppen en in real-time ontsleutelen.

Zo is het mogelijk om sms-berichten en gesprekken te onderscheppen. Een probleem dat al jaren bekend is. In 2013 werd dankzij documenten die klokkenluider Edward Snowden lekte duidelijk dat de Amerikaanse geheime dienst NSA via A5/1 versleutelde communicatie kan "verwerken", zelfs wanneer het niet over de encryptiesleutel beschikt.

Het tweede probleem met 2G is dat er geen authenticatie van de zendmast door de telefoon plaatsvindt. Met de juiste apparatuur is het mogelijk voor een aanvaller om zich als een legitieme 2G-zendmast voor te doen en de telefoon zal dit niet door hebben. Zogeheten IMSI-catchers die door opsporingsdiensten worden gebruikt maken hier gebruik van om de communicatie van gebruikers te onderscheppen, zo stelt de EFF.

De kwetsbaarheden in 2G waar IMSI-catchers gebruik van maken zijn in 3G, 4G en 5G verholpen. Het is echter mogelijk voor een aanvaller om de verbinding van een gebruiker naar 2G te downgraden, waardoor de eerder genoemde aanvallen mogelijk zijn. In veel gebieden wordt er nog van 2G gebruikgemaakt. Veel moderne smartphones ondersteunen dan ook 2G. Hierdoor lopen ook gebruikers van moderne smartphones risico, aldus de burgerrechtenbeweging.

De EFF wil dan ook dat Apple, Google en Samsung gebruikers de optie geven om 2G uit te schakelen, om zichzelf zo beter te kunnen beschikken. Daarbij heeft het de voorkeur dat 2G standaard wordt geblokkeerd en gebruikers de mogelijkheid hebben om het wanneer nodig in te schakelen. "Met een dergelijk eenvoudige actie kunnen Apple, Google en Samsung miljoenen van hun gebruikers tegen de ergste gevolgen van IMSI-catchers beschermen", zegt Cooper Quintin van de EFF.