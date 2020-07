Nederlandse corona-app CoronaMelder wordt komende dagen getest

De Nederlandse corona-app heeft de naam CoronaMelder gekregen en wordt de komende dagen door honderden mensen in Twente getest, zo heeft minister De Jonge van Volksgezondheid via Twitter bekendgemaakt. Half juli zal het kabinet vervolgens besluiten over de landelijke introductie van de app.

Tevens heeft de minister een introductiefilmpje online gezet waarin de werking van de app wordt uitgelegd. De app genereert elk kwartier een unieke code die via bluetooth wordt uitgezonden. Andere app-gebruikers in de buurt van de gebruiker slaan deze codes op hun telefoon op. Tevens wordt bijgehouden hoe groot de afstand tussen gebruikers ongeveer was en de duur van het contact.

De codes worden veertien dagen op de telefoon bewaard. Wanneer iemand door de GGD positief is getest op corona, kan hij of zij dit aangeven in de app. Dit is vrijwillig. Vervolgens worden alle codes van de afgelopen veertien dagen die op het toestel van de gebruiker zijn gegenereerd naar een centrale server geüpload. De corona-app kijkt een aantal keer per dag of de op de telefoon aanwezige codes van tegengekomen personen overeenkomen met de codes op de servers.

Wanneer dit het geval is, is de gebruiker in contact geweest met iemand die corona heeft. Vervolgens krijgt de gebruiker een waarschuwing op welke dag het contact heeft plaatsgevonden. De identiteit en locatie worden niet doorgegeven. Verder geeft de app advies over wat gebruikers vervolgens kunnen doen, zoals het aanvragen van een coronatest.

De app wordt in de regio Twente voor het eerst door het publiek getest. "We moeten alles op alles zetten om een tweede coronagolf te voorkomen. De dijk die die tweede golf kan tegenhouden, dat zijn wij samen. De app kan daar een belangrijke rol in spelen. Mooi dat de regio Twente haar technische expertise en noaberschap ter beschikking stelt om corona samen onder controle te houden", zo laat De Jonge weten. De code van de app is te vinden op GitHub. Op Twitter zijn de ontwikkelaars een poll gestart welk icoon de app moet krijgen. De testversie is voorzien van een icoon met een blauw virus en rood-paarse bel.