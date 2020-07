Verdachte van inbraak bij Dropbox en LinkedIn veroordeeld in VS

Een Amerikaanse jury heeft een 32-jarige Russische man schuldig bevonden voor het inbreken bij Dropbox, LinkedIn en netwerksite Formspring in 2012, waarbij in totaal 117 miljoen gebruikersnamen en wachtwoorden werden buitgemaakt. De verdachte werd op basis van een Interpol-verzoek begin oktober 2016 in Tsjechië aangehouden, waarna hij door de Amerikaanse autoriteiten dezelfde maand nog werd aangeklaagd.

Zowel de Verenigde Staten als Rusland vroegen om uitlevering van de man. Rusland zocht de man wegens het plegen van fraude. In 2017 oordeelde een Tsjechische rechter dat de verdachte aan beide landen mocht worden uitgeleverd. Tsjechië besloot de Rus in 2018 aan de VS uit te leveren. Sindsdien zit de man vast, wachtend op zijn proces.

Dat startte in maart van dit jaar, maar werd vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld. Deze week verscheen de man weer in de rechtszaal, waar hij door een jury schuldig werd bevonden. De rechter zal op 29 september de strafmaat bepalen, zo meldt Bloomberg.