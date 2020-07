Have I Been Pwnd passeert 10 miljard gelekte accounts na datalek bij Wattpad

Datalekzoekmachine Have I Been Pwned is na een omvangrijk datalek bij storytellingplatform Wattpad de tien miljard gelekte accounts gepasseerd. Een aantal dat in nog geen zeven jaar tijd is gehaald. Via Have I Been Pwned kunnen internetgebruikers kijken of hun gegevens ooit bij een website zijn gestolen.

De zoekmachine, die eind 2013 door beveiligingsonderzoeker Troy Hunt werd gestart, bevat e-mailadressen van accounts die onderdeel van een datalek zijn geweest. In juni 2016 passeerde de zoekmachine de één miljard gecompromitteerde accounts. Nu vier jaar later gaat het om meer dan tien miljard "pwned accounts", afkomstig van 457 websites.

Het nieuwste datalek dat werd toegevoegd komt op naam van Wattpad, een online platform om verhalen te schrijven, delen en lezen. Aanvallers wisten vorige maand toegang te krijgen tot een gebruikersdatabase van de website, die geboortedata, e-mailadressen, geslacht, locatie, ip-adressen, namen, wachtwoordhashes en socialmediaprofielen van ruim 268 miljoen gebruikers bevatte. 33 procent van de buitgemaakte e-mailadressen was al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.