Cyprus levert verdachte uit aan VS voor het afpersen van websites

Cyprus heeft voor het eerst in de geschiedenis een Cypriotische verdachte uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het gaat om een 21-jarige man die wordt verdacht van het inbreken op en afpersen van websites. Volgens de aanklacht heeft de man van oktober 2014 tot november 2016 samen met verschillende handlangers persoonlijke informatie uit klantendatabases van websites gestolen, met als doel het afpersen van deze websites.

De Cyprioot dreigde de gestolen data openbaar te maken tenzij er werd betaald. Het ging onder andere om een Amerikaanse videogame-uitgever, hardwarebedrijf en vacaturesite. Om toegang tot de gegevens te krijgen maakte de man gebruik van kwetsbaarheden in de websites of een handlanger die al had weten in te breken. De getroffen websites betaalden zo'n 57.000 dollar om het openbaar maken van de informatie te voorkomen. Twee van de slachtoffers waren daarnaast meer dan 530.000 dollar kwijt aan herstelkosten, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Daarnaast zou de man eind 2016 een aanval hebben uitgevoerd op de website Ripoff Report. Via deze website kunnen gebruikers klagen over bedrijven en personen. Via een bruteforce-aanval zou de Cypriotische man toegang tot het account van een medewerker hebben gekregen, waarmee hij de database van de website kon benaderen.

Wederom werd er data gestolen en gedreigd die openbaar te maken tenzij het bedrijf hem 90.000 dollar zou betalen. Tevens zou de verdachte met een SEO-bedrijf zaken hebben gedaan. Tegen betaling verwijderde hij zeker honderd klachten uit de Ripoff Report-database, waarvoor klanten van het SEO-bedrijf tussen de drieduizend en vijfduizend dollar betaalden.