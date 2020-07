Adobe dicht lekken in Photoshop die aanvaller code laten uitvoeren

Adobe heeft nieuwe versies van Photoshop voor macOS en Windows uitgebracht die meerdere ernstige kwetsbaarheden verhelpen waardoor een aanvaller willekeurige code op het systeem kan uitvoeren. Alleen het openen van een malafide afbeelding is voldoende.

Het gaat in totaal om vijf kwetsbaarheden die allemaal als ernstig zijn bestempeld. Via de beveiligingslekken kan een aanvaller een "out-of-bounds read" of een "out-of-bounds write" veroorzaken waardoor het mogelijk is om willekeurige op het systeem van de gebruiker uit te voeren. Verdere details zijn niet over de kwetsbaarheden gegeven.

Gebruikers van Photoshop krijgen het advies om te updaten naar Photoshop CC 2019 versie 20.0.10 of Photoshop CC versie 21.2.1. Adobe stelt dat Photoshop in het verleden geen doelwit van aanvallers is geweest en adviseert om de beveiligingsupdate te installeren wanneer het uitkomt.